Ein motionaler Abschied: Stabwechsel beim Motorsportclub Heiligenstadt

Es sind mehr als 50 Motorsportfreunde, Rennfahrer und Gäste, die sich am Donnerstagabend von ihren Plätzen erheben und stehend Ovationen geben. Sie gelten Hermann Ludolph, der sichtlich bewegt ist.

45 Jahre ist er im Verein, 40 Jahre davon übernahm er Verantwortung im Vorstand, war Jugendleiter, Schatzmeister, stellvertretender Vorsitzender, später Organisationsleiter des Iberg-Rennens und Vorsitzender des Motorsportclubs Heilbad Heiligenstadt im ADAC. Und bis 2018 steckte er seine Kräfte in eine Doppelfunktion, in die anstrengendsten beiden Posten: Vereinschef und Orga-Leiter des Bergrennens. Für all das zollten ihm die Clubfreunde, die Gäste, der Bürgermeister, der ADAC Hessen-Thüringen und Rennfahrer ihren Respekt, verneigten sich vor diesem Leben für den Motorsport.

Nachfolger hat lange überlegt

„Es wurde Zeit“, sagt Hermann Ludolph. „Zeit, sich zurückzuziehen, die Geschäfte jüngeren Händen zu überlassen.“ Diese jüngeren Hände gehören René Raub. Der 43-Jährige hat lange überlegt. Aber dann sagte er aus tiefster Überzeugung „Ja.“ „Weil ich die Unterstützung von Club und – das Wichtigste – von meiner Familie habe.“

Hermann Ludolph sagt ihm zu, im Hintergrund bereitzustehen, auch der langjährige Vorsitzende und Ehrenmitglied Friedhelm Ferner nickt, steht jederzeit bei Fragen bereit. 49 Stimmen konnten bei der Jahreshauptversammlung abgegeben werden. Und weil René Raub so viel Feingefühl besitzt, sich selbst nicht zu wählen, kommen 48 Stimmen für ihn zusammen. „Mehr geht nicht“, würdigt sein Amtsvorgänger.

„Es ist ein Abend für mich, der emotional nicht ganz ohne ist“, sagt Hermann Ludolph. „Ich habe in meiner langen Clubgeschichte viele Menschen hier schätzen gelernt.“ Er muss schmunzeln, als er an das legendäre Goldene Kassenbuch denkt, und seinen im Club „gefürchteten“ schwarzen Aktenkoffer zu seiner Zeit als Schatzmeister, Orga-Leiter und Vorsitzender. Den braucht er nun nicht mehr. „Als Friedhelm Ferner mich seinerzeit fragte, ob ich den Vorsitz von ihm übernehmen wollte, hatte ich nicht den Schneid zu sagen: Nein!“

Lob vom scheidenden Vorsitzenden

Friedhelm Ferner ergreift das Mikrofon. Er erinnert an die Geschichte des über 100 Mitglieder zählenden Clubs mit seinen legendären Grasbahnrennen, bei denen Ludolph damals mitfuhr. Auch er erwähnt den Aktenkoffer. „Hermann hat das Ibergrennen perfektioniert.“ Die Entscheidung, sich nun aus dem Vorstand zurückzuziehen, verdiene höchsten Respekt.

Aber was immer der Club in den vergangenen Jahren erreicht habe, sei eine Leistung von allen gewesen, erklärt Ludolph. „Wir haben Veranstaltungen auf die Beine gestellt, die ihresgleichen suchen. Unser Bergrennen gilt als eines der besten in der gesamten Deutschen Meisterschaft.“ Der Youngster-Cup stieß zu Beginn auf geteiltes Echo. Heute sei er so etabliert, dass sogar der Heiligenstädter Motorsportclub-Nachwuchs bei der Nachwuchsserie des ADAC mitfährt.

Was Nachwuchs-Arbeit in den vergangenen zwei Jahrzehnten angeht, kann sich Ludolph nicht beklagen. Allein am Donnerstag werden zehn neue Mitgliedsurkunden an junge Menschen ausgehändigt. Und die Organisationsleitung des Ibergrennens liegt mittlerweile in Händen, die im Club groß geworden sind, nennt Ludolph zum Beispiel Sascha Herz.

Selbst die Rennleitung vergisst er nicht. Auch hier haben sich seinerzeit junge Menschen bereit erklärt, die Lehrgänge zu besuchen, die Streckensicherung zu übernehmen und Rennen in ganz Deutschland zu leisten. Kevin Ferner hat es inzwischen bis zur FIA gebracht, der weltweit obersten Motorsportbehörde. „Damit hat Heiligenstadt sozusagen den direkten Draht zu Jean Todt“, scherzt Ludolph.

Feuerwehr Glasehausen kann sich freuen

Als eine seiner letzten Amtshandlungen gibt er den Rechenschaftsbericht für 2019. Er erinnert an zahlreiche Aktionen im Club und in der Stadt, an das Vereinsleben, an die motorsportlichen Erfolge, an ein bestens verlaufenes Ibergrennen und den 1. Stadt-Trial, der Tausende Neugierige vor die Stadthalle zog und hochklassigen Motorradsport zeigte. Er vergisst auch nicht die für alle Bürger offenen und kostenlosen Verkehrsteilnehmerschulungen, dankt den Organisatoren verschiedener Aktionen persönlich.

Der Verein weiß, dass es ohne Helfer im Hintergrund nicht geht. Beim Stadt-Trial haben die Veranstalter eine kleine Tombola gestartet. Deren Erlös geht Donnerstagabend an die Feuerwehr Glasehausen, die immer beim Ibergrennen mithilft. Das Geld geht in die Jugendarbeit, heißt es von den Kameraden, die sich sehr freuen, dass an sie gedacht wurde.

An diesem Abend wechseln weitere Personen in den Vorstand. Jörg Hübsch, der sich bereits um die Pressearbeit kümmert, ist neuer Schriftführer, Andreas Apel übernimmt den Posten des Sportleiters. Tino Grimm wird als Jugendleiter und Marketingchef des Vereins bestätigt. Und da der bisherige Verkehrsleiter René Raub nun den großen Hut auf hat, sind die Mitglieder einverstanden, dass Maurice Preuß kommissarisch der Verkehrsleiter wird, bis dieses Amt turnusmäßig im nächsten Jahr zur Wahl steht.

Bürgermeister Thomas Spielmann hat es sich nicht nehmen lassen, an diesem Abend dabei zu sein. „Der Motorsportclub ist eine wichtige Säule in der Stadt“, sagt er. Und er sichert dem neuen Vorsitzenden René Raub jegliche Unterstützung zu, die die Stadt dem Verein geben kann. Marco Brenn vom ADAC sagt, dass er sich mehr Clubs wie den Heiligenstädter wünsche. „Ich bin immer wieder froh, dass es euch gibt.“

Die Arbeit werde nahtlos weitergehen, sagt René Raub. Auch er zeigt sich ehrlich. Als er 2014 nach mehrmaliger Einladung zu einem Clubabend kam, hatte er als aktiver Motorradrennfahrer eigentlich nur einen Verein gesucht, mit dessen Lizenz er fahren kann. „Aber die Atmosphäre im Club hat so gestimmt, dass ich mich sofort wohlgefühlt habe.“

Nicht nur das, er wurde gleich ins Ibergrennen eingebunden, war schon 2015 Mitglied der Rennleitung und 2018 in den Vorstand geholt. „Ich will mit euch wachsen“, wendet er sich an den Club. „Danke für die Ehre!“