Ein Nachmittag rund um die Förderung des Ehrenamtes im Eichsfeld

Zum Ehrenbrief des Freistaates Thüringen gehört auch diese Anstecknadel. Der Brief und weitere Dinge in Sachen ehrenamtliches Engagement werden am 18. April in Heiligenstadt vorgestellt.

Eichsfeld. In Heiligenstadt können sich Ehrenamtliche aus dem Eichsfeld und die, die es werden möchten, über Fördermöglichkeiten, Vorteile und Unterstützung kundig machen. Wenn die Plätze nicht reichen, soll es einen zweiten Termin geben.

Dass das Ehrenamt eine wesentliche Rolle in der Gesellschaft und für das Gemeinwohl ist, weiß man beim Eichsfelder Landratsamt.

„Es trägt maßgeblich zur Stärkung unserer Gemeinschaft bei. Ohne den unermüdlichen Einsatz der zahlreichen Ehrenamtler, wäre es unmöglich, viele Aufgaben in unserem Landkreis zu bewältigen“, sagt Viola Steinecke von Büro des Landrates.

Um einen Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten zur Förderung und Würdigung ehrenamtlichen Engagements zu geben, lädt Landratsamt interessierte Vereine und Personen zu einer Informationsveranstaltung in den Kreistagssaal in der Göttinger Straße 5 in Heiligenstadt ein. Sie soll am Dienstag, 18. April, um 17 Uhr stattfinden.

Allerdings werden Interessierte gebeten, sich zeitnah im Büro des Landrates anzumelden, da die maximale Teilnehmerzahl zunächst auf 50 Personen begrenzt ist. „Falls Bedarf besteht, kann gerne eine weitere Veranstaltung zu diesem Thema durchgeführt werden“, kündigt Viola Steinecke an, dass man vor einer Anfragenflut keine Angst habe.

Bei der Veranstaltung, bei der auch Landrat Werner Henning (CDU) dabei sein will, geht es laut Planung nicht nur um die Ehrenamtsförderung durch den Landkreis selbst. Vorgestellt werden sollen zudem das Mikroförderprogramms der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, Anerkennungsmöglichkeiten im Ehrenamt, die Ehrenamtscard, der Ehrenbrief des Freistaats Thüringen und die Förderung der Jugendarbeit. Nicht zuletzt soll am 18. April genügend Zeit zum Austausch in Sachen ehrenamtliches Engagement im ländlichen Raum bleiben, dürfen Fragen gestellt und Anregungen gegeben werden.

Anmeldung: Büro des Landrates, Gremien und Öffentlichkeitsarbeit, Viola Steinecke, Telefon: 03606 / 650-1050 oder per E-Mail an presse@kreis-eic.de.