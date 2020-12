Ein Neuer fördert die Existenzgründer im Eichsfeldkreis

Christian Böduel (rechts) ist neuer Regionalleiter der Industrie- und Handelskammer in Nordthüringen. Das Regionale Servicecenter in Heiligenstadt, das von Jörg Penzel geleitet wird, ist umgezogen und befindet sich nun in der Wilhelmstraße 34a.

In einer schwierigen Zeit wird Christian Böduel seinen neuen Posten übernehmen. Er ist der neue Regionalleiter der Industrie- und Handelskammer (IHK) für Nordthüringen und tritt am 1. Januar die Nachfolge von Diana Stolze an. Zuständig ist der gebürtige Teistunger, der in Uder lebt, dann auch für das Eichsfeld. Hier zählt die Kammer 6000 Mitgliedsunternehmen, darunter Industriebetriebe, Groß- und Einzelhandelseinrichtungen, Finanzdienstleister aber auch Firmen aus den Bereichen Bau, Transport und Verkehr.