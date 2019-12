Ein Ort setzt zwei Adventsprojekte um

Es ist sicherlich der größte Adventskranz im Eichsfeld. Das behaupten zumindest die Feuerwehrkameraden aus Großbartloff über ihren übergroßen Adventskranz, der in diesem Jahr vor der Kirche aufgebaut wurde. Die Idee dazu hatte Bürgermeister Winfried König mitgebracht und im Herbst ging es an die Umsetzung.

Pünktlich zum 1. Advent, an dem traditionell auch der Weihnachtsmarkt in Großbartloff stattfindet, hing der Kranz im Ort und die erste Kerze wurde „entzündet“. Eigentlich handelt es sich nämlich um Glühbirnen, die angeknipst werden – jeden Samstagabend vor dem nächsten Advent eine neue.

Feuerwehr kümmert sich in Großbartloff um die Beleuchtung

Winfried König freut sich über viele lobende Worte aus dem Ort und die hat er auch für die Feuerwehrleute, die sich nicht nur um die Entstehung des Kranzes, sondern auch jedes Jahr um die weihnachtliche Beleuchtung im Dorf und um den passenden Schmuck in der Kirche kümmert. Selbst die Krippenfiguren bauen die Kameraden auf.

Erst im vergangenen Jahr haben diese einen neuen Anstrich bekommen, um für Kinder ansprechender zu sein. Und nun kam noch eine andere Krippe zum Vorschein. „Eine Figur fand sich auf dem Boden des Feuerwehrhauses, eine im Pfarrhaus. Stück für Stück haben wir sie zusammen getragen“, sagt der Bürgermeister. Vollständig ist sie aber nicht und arg in Mitleidenschaft gezogen auch. Die Frauengemeinschaft macht sich nun stark, um sie wieder ansehnlich zu machen. Es sollen Spenden gesammelt werden.

Bodenplatte des neuen Kindergartens noch vor Weihnachten fertig

Der Bürgermeister freut sich über das Engagement aus dem Ort und auch darüber, dass es beim neuen Kindergarten voran geht. 52 Kinder sollen in ihm Platz finden. Noch vor Weihnachten wird die Bodenplatte fertig sein. Außerdem sei man in diesem Jahr jede Menge Straßen angegangen. Seit September kommen die Friedenstraße, der Aschenbühl und der Klusberg in die Kur. Im Frühjahr 2021 will man damit fertig sein.

Innerhalb der Dorferneuerung wurde auch der Einkaufsmarkt saniert. Er bekam barrierefreie Eingänge und ein neues Dach. Und auch der Anbau an die Feuerwehr wurde realisiert. Noch zweieinhalb Jahre profitiert der Ort von der Dorferneuerung. „Mal sehen, was wir da noch machen können“, so Winfried König. Aber nun blickt Großbartloff erst einmal auf die „Entzündung“ der vierten Kerze auf dem Adventskranz und auf ein schönes Weihnachtsfest.