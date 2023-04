Ein Schotte mit Eichsfelder Wurzeln und einem besonderen Rekord

Heiligenstadt/Edinburgh. Markus Stitz kommt für einen ganz speziellen Abend in seine Heimatstadt Heiligenstadt. Es geht um Weltreisen, Fahrradfahren und noch mehr. Und er trifft auf Gleichgesinnte.

Mit einem ganz besonderen Gast bekommt es das Publikum Dienstagabend in Heiligenstadt zu tun. Markus Stitz ist in seiner Heimatstadt zu Gast.

Er lebt seit 2009 in Schottland und hat sich einen Namen als Weltumradler, Filmemacher und Autor von ganz besonderen Reiseführern wie „Bikepacking Scotland“ und „Great British Gravel Rides“ gemacht. Im Coworking Eichsfeld – frühere Druckerei Cordier in der Windischen Gasse – will er Dienstag ab 19.30 Uhr über seine Reisen erzählen.

Aufgewachsen in Heiligenstadt

Aufgewachsen in Heiligenstadt, entdeckte Stitz schon früh die Freiheit, die ihm das Fahrrad geben konnte. Nachdem er 2015 seine erste Bikepacking-Route, den Capital Trail, veröffentlicht hatte, fuhr er mit einem Singlespeed-Rad um die Welt und radelte in weniger als einem Jahr 34.000 Kilometer durch 26 Länder. 2019/20 nahm er innerhalb eines Jahres erfolgreich am Highland Trail 550, dem Silk Road Mountain Race und dem Atlas Mountain Race teil – drei der härtesten Bikepacking-Rennen der Welt. Er hält den Singlespeed-Rekord für das Atlas Mountain Race in Marokko.

Nach dem Vortrag Podiumsdiskussion

Seit 2017 plant Stitz für seine Website www.bikepackingscotland.com in Schottland Bikepacking- und Gravelbikerouten, und hat in verschiedenen Kurzfilmen auf YouTube das Gravelbiken und Bikepacking porträtiert. 2022 veröffentlichte er sein erstes Buch „Great British Gravel Rides“, das Persönlichkeiten aus der Gravelszene in Schottland, England und Wales und deren 26 Lieblingstouren beschreibt. In Heiligenstadt spricht Stitz über seine Weltreise, Bikepacking-Rennen in Kirgisistan, Marokko und Schottland und über sein neues Buch „Bikepacking Scotland“, das Routen unterschiedlicher Länge in seiner Heimat Schottland beschreibt: von den Ayrshire-Alpen, Dumfries and Galloway und den Borders in Südschottland, durch Perthshires einzigartige Viehtreiberstraßen und die großartige Architektur des Central Belt, hinüber zu den Argyll-Inseln bei Abenteuern mit der Fähre rund um Islay, ein Paradies für Whiskykenner. Und natürlich über die schottischen Highlands mit einer epischen Tour durch den Cairngorms National Park, Heimat von 25 Prozent der seltenen und gefährdeten Arten Großbritanniens. „Bikepacking Scotland“ erscheint am 18. Mai in Großbritannien.

Nach seinem Vortrag gibt es noch eine Podiumsdiskussion mit Tobias John und Matthias Schneemann von „Verplant“, die selbst von Heiligenstadt bis nach Vietnam geradelt sind.

Karten sind im Vorverkauf bei Eventbrite und am Abend erhältlich.