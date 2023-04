Ein See im Eichsfeld zählt zu den Jagdgebieten der Fledermäuse

Seeburg. Zu einer Fledermauswanderung wird an den Seeburger See eingeladen. Er ist ein besonders lohnenswertes Ziel.

Fledermäuse haben schon im Mittelalter die Gemüter der Menschen erregt. Es sind sehr heimlich lebende Tiere. Den Tag verbringen sie geschützt in Verstecken und nachts fliegen sie umher, um Insekten zu jagen. „Die entscheidende Anpassung zur Eroberung beinahe aller Lebensräume ist für die Artengruppe der Fledermäuse ihre unglaubliche Beweglichkeit gewesen“, so Rómulo Aramayo-Schenk, Biologe der Heinz-Sielmann-Stiftung. Die Stiftung lädt am Mittwoch, 3. Mai, von 19 bis 22 Uhr zu einer Fledermauswanderung um den Seeburger See ein. Dieser sei ein ausgezeichnetes Jagdgebiet für Fledermäuse. Treffpunkt ist der Parkplatz von Graf Isang.

Anmeldung unter Telefon: 05527/91 42 08