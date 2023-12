Josef Gabel war viele Jahrzehnte Ortschronist in Rohrberg. Nun wird sich Katharina Meyer dieser Aufgabe annehmen.

Generationswechsel Ein Stück Eichsfelder Geschichte geht in jüngere Hände über

Rohrberg Über Jahrzehnte hinweg war Joseph Gabel Ortschronist der Gemeinde Rohrberg. Jetzt übergab er das Amt an seine Nachfolgerin

Der kleine Saal des Rohrberger Dorfgemeinschaftshauses war gut gefüllt. Die Gemeinde hatte am Mittwochnachmittag die Senioren des Dorfes zur Weihnachtsfeier bei Kaffee und Kuchen geladen, und gut 40 Gäste waren der Einladung gefolgt. Die Kinder der örtlichen Kita hatten ein kleines Kulturprogramm mit Liedern und Gedichten geprobt und trugen sie mit sichtlichem Spaß vor. Doch sie kamen nicht mit leeren Händen. Sie hatten kleine Weihnachtsengel aus Papier für den Christbaum gebastelt, die sie an die Senioren verschenkten. Dafür gab es von Bürgermeister Markus Kulle (CDU) ein kleines Dankeschön.

Ein großes Dankeschön ging hingegen an zwei andere Personen. Zum einen an den 93-jährigen Joseph Gabel, der jahrzehntelang als Ortschronist für Rohrberg tätig war und aus Altersgründen diesen Posten nun aufgab. Zum anderen ging ein großer Dank an Katharina Meyer, die Gabels Arbeit fortführt.

Eine wirkliche Wahl habe sie eigentlich nicht gehabt, erklärt Meyer augenzwinkernd. Markus Kulle hatte bei ihr angefragt, ob sie sich bereiterklären würde, die Ortschronik weiterzuführen. Sie sagte zu für den Fall, dass sich niemand anders dafür findet. Dabei blieb es am Ende.

Interesse an Geschichte war schon immer da

Der ehemalige Bürgermeister hatte diesbezüglich schon einmal bei ihr angefragt, erzählt Meyer. Bereits zu diesem Zeitpunkt hatte sie mit dem Gedanken gespielt, sich aber letztendlich dagegen entschieden. „Ich dachte, das wäre eigentlich eine schöne Aufgabe, wenn man frisch in Rente geht. Da könnte man sich schön damit beschäftigen. Aber da sich sonst niemand gefunden hat, muss ich jetzt wohl etwas früher damit anfangen“, sagt die 40-Jährige lächelnd.

Zeit neben Beruf und Familie finde sich dafür schon, ist sie sich sicher. Die neue Chronistin arbeitet als Landschaftsgärtnerin und hat als solche eine wetterbedingte berufliche Pause im Winter. Auch ihre beiden Kinder im Alter von zehn und dreizehn Jahren würden sie nicht mehr so stark beanspruchen. „Die brauchen mich höchstens noch als Taxi“, schmunzelt sie.

Die Kindergartenkinder erfreuten die Senioren mit einem kleinen Programm und Papierengeln. Foto: Eckhard Jüngel / Funke Medien Thüringen

Interesse für Geschichte habe sie eigentlich schon immer gehabt, berichtet sie, wobei jedoch für sie nicht die großen weltgeschichtlichen Ereignisse im Mittelpunkt standen. „Vor allem die greifbare Geschichte, die man hier im Ort erleben kann, ist interessant.“ Komplettes Neuland ist das Führen einer Chronik für Meyer nicht, hat sie doch bereits die letzten 20 Jahre des örtlichen Kindergartens aufgearbeitet. „Außerdem ist es mehr ein Job im Hintergrund, dafür bin ich eher zu haben. Ich stehe nicht gern im Mittelpunkt.“ Katharina Meyer blickt mit Vorfreude auf ihre neue Tätigkeit. „Ich werde mich schon hineinfuchsen. Man wächst mit seinen Aufgaben“, zeigt sie sich optimistisch.

Ältester Ortschronist des Landkreises

Von ihrem Vorgänger dürfte sie wahrscheinlich ein gut gefülltes Archiv mit Schriftstücken und Fotos übernehmen. Von seinem Vater hatte Joseph Gabel in jungen Jahren eine Schreibmaschine bekommen und bereits als Schüler angefangen, die Geschichte Rohrbergs festzuhalten. Vor allem die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft und die Besatzung durch die russischen Streitkräfte sei ihm besonders im Gedächtnis geblieben, erzählt er. Seine Schreibmaschine habe er noch in Rohrberg stehen, obwohl er inzwischen bei seiner Tochter in Streitholz lebt, die sich um ihn kümmere.

Offiziell zum Ortschronisten ernannt wurde Joseph Gabel nie, widmete sich dem Thema jedoch mit großer Hingabe, berichtet Markus Kulle. Das bestätigt auch Peter Anhalt, der nicht nur Kreisheimatpfleger des Landkreises Eichsfeld ist, sondern auch Joseph Gabels Schwiegersohn. Mit seinen 93 Jahren sei sein Schwiegervater der älteste aller Ortschronisten des Landkreises, berichtet Anhalt.

Die Suche nach einem Nachfolger sei nicht einfach gewesen, fährt er fort. Umso mehr sei er froh, dass die Ortschronik nun in jüngere Hände übergeht. Ansonsten hätte er die Aufzeichnungen ins Kreisarchiv bringen müssen, so Anhalt.

Joseph Gabel sagte seiner Nachfolgerin seine Unterstützung zu. „Wenn Sie Fragen haben, bin ich gerne bereit, Ihnen zu helfen“, wandte er sich an Katharina Meyer. Das werde sie auch gerne in Anspruch nehmen, entgegnete diese. Sie muss nun zunächst einige Jahre nachholen, denn bedingt durch Gabels hohes Alter waren einige Ereignisse der jüngsten Zeit undokumentiert geblieben.