Ein Tag in der Heimat

Fabian Klaus über einen Tag mit schönen Erinnerungen.

Sechs Jahre liegt die „Auswanderung“ mittlerweile zurück. In der Stadt von Goethe und Schiller ticken die Uhren zuweilen etwas anders. Politisch dürfte der gravierendste Unterschied damit beschrieben sein, dass der Landrat dort Oberbürgermeister heißt, der Kreistag heißt Stadtrat und dort gibt es vor allem eines nicht: Eine stabile CDU-Mehrheit. Wobei: Auch das hat sich ja hierzulande geändert, weil die Union im Kreistag nicht mehr über die absolute Mehrheit verfügt.

So lässt sich der Tag in der Heimat, der mit Berichterstattung über die abendliche Kreistagssitzung seinen Höhepunkt finden sollte, als Rückkehr zu den Wurzeln beschreiben. Und das gleich in doppelter Hinsicht. Es ist eine Rückkehr in die Region, in der die Wiege des Autors steht. Aber auch eine Rückkehr in die Region, in der die journalistische Laufbahn begann und ihren vorläufigen Höhepunkt nahm. Mancher sagte damals: Gut, dass er fort ist. Andere fanden das schade.

TA-Newsletter für die Region Eichsfeld Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ein bisschen Wehmut, das sei hier zugegeben, schwingt mit in den Erinnerungen an die Zeit, die von vielen wunderbaren Begegnungen mit wunderbaren Menschen geprägt waren. So war der Tag als „Feuerwehrmann“ in der Heimatredaktion eine schöne Erinnerung an schöne Zeiten. Aber auch verbunden mit der Erkenntnis: Heimat ist, wo die Wiege steht. Und das ist nun mal das Eichsfeld.