Ein Tag in Heiligenstadt mit vielen Informationen für Senioren

Heiligenstadt. Beim Seniorentag in der Eichsfelder Kreisstadt können sich Senioren informieren und Kontakte knüpfen. Es gibt Vorträge und Infostände.

Der 3. Seniorentag findet am Samstag, 22. Juli, in der Stadthalle statt. Dazu lädt der Seniorenbeirat alle Seniorinnen und Senioren der Stadt und der Ortsteile ein. Los geht es um 13 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienstin in St. Aegidien, um 14 Uhr eröffnet der Bürgermeister die Veranstaltung. Um 14.20 Uhr spricht der Landrat zum Thema „Ernst genommen werden und etwas bewegen“. Es gibt noch einige Vorträge mehr, unter anderem zur Pflege. Um 15 Uhr gibt es eine Pause mit Kaffee und Kuchen. Informieren werden die Gäste an Ständen beispielsweise der Caritative Pflegedienst Eichsfeld, die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe oder die Volkssolidarität.