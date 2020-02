Johanna Braun ist Redakteurin in der Lokalredaktion Eichsfeld

Ein Thema in aller Munde

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Thema in aller Munde

Sprachlos, Fassungslos, Polit-Beben, Tabubruch. Diese Worte las ich gestern auf sämtlichen Nachrichtenseiten und sozialen Netzwerken. Das Thema Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen war in aller Munde und jede halbe Stunde gab es im Radio oder Live-Ticker den neusten Stand. Egal wohin ich kam, überall wurde darüber geredet und jeder hatte seine Meinung. Schön eigentlich, wenn sich auf einen Schlag wieder viele Menschen für Politik interessieren. Im Normalfall sind die Leute da eher genervt, wenn man mit dem Thema anfängt. Gestern wollten aber alle darüber reden.

Bodo Ramelows Nachfolger ist also Thomas Kemmerich, und ich fing an mir Gedanken zu machen, wie wohl so die Nachfolger im Eichsfeld aussehen werden.

Wer wird Landrat Werner Henning in 2024 beerben? Er hat ja schon vorausgesagt, dass das seine letzte Amtsperiode sein wird. Wer wird der Nachfolger von Franz Rohmund und bald der neue Leiter des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr, der sich dann mit den Straßenbaumaßnahmen im Kreis und eventuell unzufriedenen Bürgern herumschlagen darf?

Und wer folgt auf die Bürgermeister in den einzelnen Orten, die schon so lange die Fahne hoch halten, aber vielleicht irgendwann doch das Ehrenamt an den Nagel hängen?