Ein Zelt im Licht der blauen Stunde

Einige Spaziergänger bleiben an diesem Abend im Abendlicht des Heiligenstädter Kurparkes stehen und schauen verwundert zu. Ein junger Mann mit Wollmütze rammt eine Hülse in den Rasen, daneben steht ein kleines Zelt aus Packband geklebt. Der Mann mit der Mütze heißt Christoph Haupt. Er ist Bildhauermeister, war der erste Kulturpreisträger der Stadt Heiligenstadt und ist hier „hängengeblieben“. Was er an diesem Abend mit Hilfe seines Vaters Eberhard und von Erik Seehof im Kurpark treibt, ist Teil seiner Diplomarbeit an der Weimarer Bauhaus-Uni.

„Transorte“ heißt das Projekt und das Thema der Diplomarbeit, die er noch in diesem Monat verteidigen wird. Geschrieben ist sie, jetzt geht der praktische Teil in die Endrunde.

Foto findet einmal seinen Platzin einer Ausstellung

In die Hülse fädeln die drei nun eine zusammensteckbare Straßenlaterne. Eberhard Haupt wirft den Generator an, der brummend loslegt und die Laterne mit Strom versorgt. Ein kritischer Blick, ein Kopfschütteln. Nochmal fassen alle drei am kleinen Zelt an und rücken es noch etwas weiter, so lange, bis der Künstler zufrieden ist. Ein breites Lächeln macht sich auf seinem Gesicht breit. „Jetzt müssen wir warten“, sagt er, packt Stativ und seine geliebte Rollfilmkamera aus. „Auf die blaue Stunde, das richtige Licht.“

Der Heiligenstädter Bildhauer Christoph Haupt. Foto: Eckhard Jüngel

Er hat nur wenige Versuche, dann muss das perfekte Foto dabei sein. Nichts mit Schauen, nichts mit Bildschirm, nichts ist hier digital. Das Foto später wird 80 x 80 Zentimeter groß sein und in einer Ausstellung seinen Platz finden.

Zelt und Laterne sind das Projekt „Transorte“. Der Kurpark ist der zweite Ort, an dem sie für kaum zwei, drei Stunden aufgebaut werden. Um die 30 werden noch folgen. „Es sind die Orte, zu denen ich eine besondere Beziehung oder an die ich besondere Erinnerungen habe, die mir etwas bedeuten.“ Im Eichsfeld ist es der Kurpark in Heiligenstadt. Haupts Schöpfung Regentrude steht nur wenige Meter entfernt.

Als Abschluss seines Kulturpreisträgerjahres 2015 hatte er ein Bildhauersymposium einberufen, dem andere Bildhauer folgten, deren Werke sich alle um das Thema Wasser drehen und die in Heiligenstadt aufgestellt den Skulpturenweg bilden. „Mir geht es um den Raum als Erinnerungsort“, sagt Christoph Haupt. „Und ich überschreibe Erinnerungen mit einem Bild.“ Das Licht der Laterne trifft auf das Zelt. „Beides sind Archetypen“, sagt der Künstler. „Archetypen für Zivilisation“. Das Zelt steht für Heimat, Schutz Behausung. „Es ist wie eine Fahne auf einem Gebiet, das ich für eine Nacht für mich in Anspruch nehme.“ 30 Orte oder mehr? Haupt lächelt. „Vielleicht ist es eine Reise, die nie endet, mich mein Leben lang begleitet.“ Die Fotografie, das Bild selbst, sei das Eine. Auch der Ort selbst, der Aufbau gehören dazu. „Der Rezipient, also der Betrachter, sieht hinterher nur das Foto, den Ort, die Besetzung dieses bestimmten Raumes.“

Jetzt ist es soweit. Das Licht stimmt. Haupt drückt auf den Auslöser. Ob es etwas geworden ist, weiß er noch nicht. „Ich hoffe es“, sagt er. Dann packen alle drei wieder zu, die Straßenlaterne und das Zelt verschwinden im Transporter. Am Transort bleibt nur der Rasen.