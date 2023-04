Einblicke in Eichsfelder Lebensläufe

Leinefelde. In der neuen Reihe „Lebenslinien“ der Urania-Bildungsgesellschaft gewähren Eichsfelder Einblicke in ihr Leben. Am Freitag startet die Reihe. Der Verein sucht weitere Eichsfelder, die Vorträge halten möchten.

In einer neuen Reihe „Lebenslinien“ möchte die Urania Bildungsgesellschaft Eichsfeld jeder Bürgerin und jedem Bürger des Landkreises die Möglichkeit geben, über ihr bzw. sein Leben zu sprechen. „Wer diese Möglichkeit nutzen möchte, meldet sich bitte bei uns“, sagt der Vereinsvorsitzende Karl-Josef Löffelholz.

Zum Auftakt der Reihe wird Alwine Klose aus Worbis über ihr Leben sprechen. Überschrieben ist ihr Vortrag mit „Von der Kindheit in Bessarabien über die Umsiedlung und das Lagerleben und die Zeit in Polen bis zur Neubauernzeit in der DDR“. Die Veranstaltung findet am Freitag, 28. April, ab 19 Uhr in den Räumen der Urania in Leinefelde statt.

Anmeldung unter Telefon: 03605/546151.