Einblicke in historische Bauten des Eichsfelds

Eichsfeld. Im September bietet der Tag des offenen Denkmals wieder Gelegenheit, historische Bauten zu besichtigen. Deren Eigentümer können sich ab sofort zur Teilnahme anmelden.

Am zweiten Sonntag im September öffnen wieder viele historische Bauten, die sonst entweder gar nicht oder nur teilweise für Besucher zugänglich sind, ihre Türen. Alle Interessierten an Architektur und Geschichte sind an diesem Tag zur Entdeckungsreise eingeladen.

Der Tag des offenen Denkmals, der in diesem Jahr zum 30. Mal stattfindet, wird bundesweit von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz koordiniert. Das diesjährige Motto „Talent Monument“ richtet das Hauptaugenmerk auf die Fragen nach den außergewöhnlichen Eigenschaften, die Denkmale ausmachen: Was macht das windschiefe Fachwerkhaus am Ortsende zum Blickfang? Wieso zieht die unscheinbare Waldkapelle allzeit Besucher an? Und warum ist der schlichte Betonbau aus den 1960ern doch so charmant?

Den vielen privaten Eigentümern, Kirchengemeinden und Vereinen in unserem Landkreis, die sich mit großem Engagement der Erhaltung und Instandsetzung ihrer historischen Bauten widmen, gibt der Denkmaltag wieder Gelegenheit, ihre Arbeit, ihre Erfolge, aber auch mögliche Probleme der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Eigentümer, die ihr Kulturdenkmal am Tag des offenen Denkmals zugänglich machen möchten, werden gebeten, sich bis Ende August bei der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Eichsfeld zu melden, per E-Mail unter denkmalschutz@kreis-eic.de oder telefonisch unter 03606/6506348 beziehungsweise 030606/6506341.

Weitere Informationen unter: https://www.denkmalschutz.de/denkmale-erleben/tag-des-offenen-denkmals/tag-des-offenendenkmals-2023.html