Einbrecher am Worbiser Bärenpark

Worbis. Die Polizei sucht Hinweise.

In der Nacht zum Donnerstag brachen Unbekannte einen Seecontainer am Bärenpark in der Duderstädter Straße in Worbis auf. In der Zeit von Mittwoch, 16.30 Uhr, bis Freitag, 15.30 Uhr, öffneten laut Polizei die Täter gewaltsam einen zur Lagerung an der dortigen Baustelle abgestellten Container.

Augenscheinlich ohne Beute entkamen die in diesem Falle erfolglosen Einbrecher. An dem Container entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter 03606/6510 entgegen.

