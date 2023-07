In die Geschäftsräume der Heiligenstädter Kartbahn wurde eingebrochen.

Einbrecher hinterlassen in Heiligenstädter Kartbahn enormen Schaden

Heiligenstadt. In dei Geschäftsräume der Heiligenstädter Kartbahn ist eingebrochen wurden. Auf den Bildern der Überwachungskamera sind mehrere Täter zu sehen.

Unbekannte machten sich Montagnacht in Geschäftsräumen der Kartbahn in Heiligenstadt zu schaffen. Die Überwachungskamera zeigte mehrere Täter in den Räumen. Sie flohen, als die vom Eigentümer informierte Polizei eintraf. Trotz Einsatz eines Polizeihubschraubers entkamen sie unerkannt.

Außer einer Kasse brachen die Einbrecher auch einen Tresor auf und hinterließen einen enormen Sachschaden. Bei der Spurensicherung kam auch ein Fährtensuchhund zum Einsatz.

Unweit der Kartbahn wurden Einbruchswerkzeuge entdeckt. Ob diese von den Tätern stammen, werde noch geklärt, hieß es am Dienstag. Bisherigen Ermittlungen zufolge trug ein Täter einen hellen Pullover und ein helles Kopftuch vor dem Mund sowie eine dunkle Jeans, schwarz-weiße Schuhe und Handschuhe. Der zweite Täter trug eine helle Jacke, dunkle Jeans, ein schwarz-weißes Basecap, eine dunkle Sturmhaube sowie Handschuhe. Er soll Brillenträger gewesen sein. Beide hatten eine Taschenlampe bei sich.

Der Sachschaden wird auf etwa 5100 Euro geschätzt. Offensichtlich erbeuteten die Täter zudem einen vierstelligen Bargeldbetrag.

Hinweise zur Tat sowie zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter Tel.: 03606/6510 entgegen.