Eine alte Tischlerei mit neuem Leben füllen

Es ist ein kleiner Traum, den Tim Krchov sich da selbst erfüllt hat. Und außerdem schlägt er dabei noch mehrere Fliegen mit einer Klappe. Seine Marketingagentur Jonez Entertainment bekommt mehr Platz, und außerdem hat er in seinem neuen Domizil in Worbis auch die Möglichkeit, kulturelle Veranstaltungen durchzuführen.

Seit Ende Mai dieses Jahres wird in der Klienstraße 3, schräg gegenüber vom Busbahnhof, gewerkelt und umgebaut. Die ehemalige Tischlerei Hartmann wurde so innerhalb eines halben Jahres zu der „Carpinteria“. Das ist spanisch und heißt übersetzt Schreinerei oder Tischlerei. Typisch spanisch sieht es innen aber gar nicht so richtig aus.

„Carpinteria“ ist von Surf-Ort inspiriert

Viel mehr hat sich Tim Krchov von einem Surf-Ort nahe Santa Barbara in Kalifornien inspirieren lassen. Dort verbrachte er nach dem Abitur einige Monate als Rettungsschwimmer. „Ich habe versucht, hier den Eindruck zu verbauen, den ich damals dort hatte.“ So hängen die alten Heizungen, die wie in die Länge gezogene Seeigel aussehen, senkrecht an den Wänden. Alte Telefone, Fotoapparate, aber auch Werkzeuge aus der ehemaligen Tischlerei geben dem großen Raum einen rustikalen und irgendwie auch modernen und persönlichen Touch.

Neben einigen Mehrzweckräumen, einer Küche und barrierefreien Toiletten glänzt vor allem das Herzstück des Untergeschosses des Hauses: Der große Veranstaltungsraum. Vor den bodentiefen Fenstern erstreckt sich die Bühne aus Vollholz, die auch Fußbodenheizung bekommen soll. „Da können die Künstler sogar barfuß spielen, wenn sie wollen“, sagt Tim Krchov.

Geburtstage, Hochzeiten und Konzerte

Auch wird es möglich sein, die Anlage nach draußen zu verlegen. So könnten die Musiker ebenso auf der großen Terrasse spielen. Drinnen ist dann Platz für bis zu 200 Personen, sitzend für 70. Die „Carpinteria“ kann jeder mieten – ob für Geburtstagsfeiern, Hochzeiten oder Konzerte. „Und wir können in der Raumaufteilung sehr flexibel sein.“

Es gibt eine Hausanlage für Musiker oder für einen DJ, eine „ordentliche Lüftung“ und eine Lichtanlage. Die hohen, robusten und antik anmutenden Tische bestehen aus alten Bühnenteilen aus dem „Stadt L“ in Leinefelde. Die Gaststättenbestuhlung an der Theke kommt aus der Burg Gleichenstein. Und die Bestuhlung für Veranstaltungen kann sich Tim Krchov aus der Obereichsfeldhalle mieten.

Eröffnung am 16. Januar mit Band aus New Orleans

In der „Carpinteria“ kommen also viele einzelne Stücke aus dem Eichsfeld zusammen, und Tim Krchov hofft, dass das mit den Menschen genauso klappt. Am 16. Januar wird eröffnet. Dafür hat sich der Eichsfelder eine Band aus New Orleans geangelt. „Delta Phonic“ machen Bluesrock mit Country- und Folk-Einfluss. Vor einer Woche waren alle Karten weg. Darüber ist Tim Krchov sehr froh, war er doch schon ein wenig aufgeregt, ob das alles so klappen würde. Für alle die, die am 16. Januar nicht dabei sein können, verspricht er aber das nächste Konzert schon im März.

Allgemein kann er sich ein- bis zweimal im Monat eine Musikveranstaltung in der „Carpinteria“ vorstellen. Aber da hören seine Ideen nicht auf: Themenabende, an denen zum Beispiel Musikfilme geschaut werden können oder Reisedokumentationen. Auch Yoga- oder Kochkurse wären weitere Möglichkeiten. „Ich schränke mich da gar nicht ein“, sagt Tim Krchov.

Auch Foto- und Filmaufnahmen möglich

Ganz nebensächlich, aber nicht minder wichtig erwähnt er dann noch die Tatsache, dass er auch sein Büro in der alten Tischlerei untergebracht hat. Außerdem sind in den Räumen natürlich Foto- und Filmaufnahmen möglich, denn auch diese Angebote gehören zu seiner Marketingagentur.

Tim Krchov ist dankbar für alle helfenden Hände, die bis jetzt mit angepackt haben. Ein großes Lob gehe an sie alle für die schnelle und professionelle Umsetzung der Sanierungsarbeiten der alten Tischlerei Hartmann. Jetzt blickt er der Eröffnung im Januar entgegen und hofft, dass es allen Gästen in der „Carpinteria“ so gut gefällt wie ihm selbst.

Wer Interesse an dem Veranstaltungsort hat, wendet sich an Tim Krchov unter 0152/33 997 682 oder per E-Mail an tim@jonez-entertainment.de.