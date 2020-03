Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Eine Aufgabe für Generation“

Kallmerode. Es ist weithin sichtbar, dass sich die Wälder in Deutschland verändern. Im Eichsfeld zeichnet sich ebenso ein erschreckendes Bild, wie auch zum Beispiel im Harz oder in der Grünen Lunge Deutschlands, im Thüringer Wald. So braucht man bei einem Ausflug auf der Autobahn nach Göttingen nur einen Blick nach links zu werfen, um das ganze Ausmaß der Schäden aufgrund von Stürmen, aber vor allem wegen der viel zu warmen Sommer seit 2018 am einst im satten Grün leuchtenden Eichsfelder Dün zu erkennen.

Und so ging es am Freitag in der Waldkonferenz auf dem Johannitergut in Kallmerode um die Sorgen, Nöte und Ängste der Waldbesitzer und Förster. Viola von Cramon (Grüne), Abgeordnete im Europäischen Parlament, hatte dazu geladen. Neben zahlreichen Referenten, die im ersten Teil des Abends den Zustand des Waldes skizzierten und im zweiten Teil Maßnahmen erläuterten, wie sie im Wald dem Baumsterben entgegenwirken wollen, waren auch viele private Waldbesitzer und Förster der Einladung gefolgt.

Zu Beginn regte Cramon in ihrer Begrüßung mit Blick auf Fördermittel für die Landwirtschaft an – immerhin unterstütze die Europäische Union diese Branche mit rund 365 Millionen Euro – aufgrund der jetzigen Situation Teile des Agrarhaushaltes umzuwidmen, um den Waldbesitzern schnelle finanzielle Hilfe in Aussicht zu stellen. Dem pflichtete auch Anja Siegesmund (Grüne), Mitglied des Thüringer Landtages und in der ehemaligen Landesregierung Umweltministerin, bei: „Es ist gut, dass die Europafraktion der Grünen die Bedeutung des Problems erkannt hat.“

Laut Siegesmund seien die Schäden größer als bisher angenommen. Sie malte in ihren Ausführungen ein erschreckendes Szenario, denn nur 15 Prozent der Bäume in den Thüringer Wäldern seien gesund. Die restlichen 85 Prozent leiden unter den veränderten Bedingungen, auch wenn sie teilweise nur leicht geschädigt seien. Laut der Grünenpolitikerin zeige der Wald genau, dass wir uns im Klimawandel befinden.

„Es ist bei den Bäumen wie bei uns Menschen. Bei Krankheiten braucht es externe Hilfe“, so Siegesmund. 200 Millionen Bäume müssten allein in Thüringen neu gepflanzt werden. „Hier braucht es klimarobuste Bäume. Es ist eine große Herausforderung, um den Wald für die Zukunft fit zu machen. Wir müssen alle klug überlegen, was auf welcher Fläche die richtige Maßnahme ist“, ist sich Siegesmund sicher. Der Wald sei viel mehr als ein Wirtschaftsfaktor, eben auch Erholungsgebiet, wie zum Beispiel der Stadtwald in Göttingen. „Er ist die Lunge der Großstadt“, sagte Lena Dzeia, verantwortliche Försterin in Göttingen, im zweiten Teil des Abends. Und Siegesmund schob gleich eine Frage nach: „Ist die Gemeinwohlfrage stark genug gefördert, wie viel ist uns das wert?“

Eins wurde schon zu Beginn der Konferenz deutlich: „Es wird eine Generationenaufgabe“, so Anja Siegesmund, um die Schäden zu beseitigen und um einen in Zukunft widerstandsfähigen Wald zu haben, der die Interessen aller Gruppen befriedigt. Doch genau hier liegt auch das Problem. Es brauche eine Menge mehr Personal als jetzt und mehr Baumschulen, um den Bedarf an Setzlingen zu decken.

