Eine besondere Leidenschaft, nicht nur für Eichsfelder

Wer etwas sammelt, ist meist mit großer Passion bei der Sache, materielle Werte spielen dabei eher eine untergeordnete Rolle. Für Pfarrer Markus Hampel hat dies durchaus etwas Biblisches.

Zu DDR-Zeiten wurde alles aufgehoben und gesammelt. Egal, ob das alte Heizkörper waren oder Kloschüsseln, Schrauben und Nägel sowieso, Fernseher zum Ausschlachten, ja selbst Geschenke wurden mit der größten Umsicht ausgepackt, damit das Papier heil bleibt. Gebügelt konnte es ein zweites oder gar ein drittes Mal verwendet werden.

Markus Hampel, Pfarrer in Worbis Foto: Markus Hampel

Unsere Zeit heute ist da anders. Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Ist irgendein technisches Gerät kaputt, egal, ob Fernseher, Haartrockner oder Armbanduhr, ist in den meisten Fällen eine Reparatur teurer als eine Neuanschaffung. Es gibt bei uns alles in ausreichenden Mengen. Natürlich für gutes Geld.

Nein, wer heute noch etwas aufhebt oder sammelt, tut es aus Leidenschaft, betreibt ein Hobby. Die Möglichkeiten sind auch hier unübersehbar geworden. Hatte früher jeder zweite eine mehr oder weniger große Briefmarkensammlung im Schrank, konzentriert sich die Sammelleidenschaft heute auch noch auf ganz andere Dinge. Münzen, Bierseidel oder -deckel, CDs, Puppen, Ü-Eier, technisches Spielzeug, Waffen, alte Geldscheine und so weiter.

Viele Bundesligavereine oder Rennsportställe haben einen eigenen Fanshop, in dem es jedes Jahr eine neue limitierte Edition der begehrten Artikel gibt. Und der echte Fan, er hat sie alle, er sammelt. Im Text des Sonntagsevangeliums begegnen uns zwei Sammler. Menschen, die eine Passion haben und für den Schatz im Acker oder die besondere Perle alles drangeben. Diese Bilder stammen aus der Zeit Jesu. Mit dem Himmelreich soll es so sein, sagt er.

Aber ist das so? Ist mir der Himmel so viel wert? Scheint da nicht heute der Spatz in der Hand wichtiger, als die Taube auf dem Dach? Geben wir uns heute mit zu wenig zufrieden? Für den, der sammelt, ist der materielle Wert der Sache nicht wichtig. Es geht um mehr. Es geht um Größeres. Holen Sie doch die alte Briefmarkensammlung mal wieder aus dem Schrank. Einen gesegneten Sonntag wünsche ich Ihnen