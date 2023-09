Eine echte Institution beim Heiligenstädter Stadtfest

Heiligenstadt. Ugandaflohmarkt ist seit 1992 jährlich beim Stadtfest in Heiligenstadt mit dabei. Es gibt viel zu stöbern. Der Aufbau für das Schlaraffenland für Schnäppchenjäger läuft im Pfarrsaal auf vollen Touren.

Nicht nur auf der Wilhelmstraße und auf dem Marktplatz von Heiligenstadt haben in den vergangenen zwei Tagen fleißige Hände beim Aufbau von Bühnen und Ständen zum 31. Fest der Heiligenstädter Möhrenkönige gewirbelt. Auch im Pfarrsaal von St. Aegidien, gleich neben dem Marktplatz, gab es alle Hände voll zu tun und kistenweise teils sehr Zerbrechliches auszupacken und liebevoll auf Regalen und Tischen zu arrangieren.

„Unser Ugandaflohmarkt findet seit 1992 statt“, erklärt Anni Lange, dass ohne den Flohmarkt das Stadtfest kaum denkbar ist. Donnerstagabend und am Freitag wurden noch Spenden gebracht. Der Erlös fließt wieder in ein Wasserprojekt in der ugandischen Partnergemeinde Lwamaggwa. Der Flohmarkt öffnet Samstag und Sonntag jeweils um 11 Uhr.