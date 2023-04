Eine Eichsfelder Anekdote und die Woche vor Ostern

Markus Hampel ist Pfarrer in Worbis und nimmt eine Begebenheit mit Kindern und Spiegeln zum Anlass, die heutige Gesellschaft zu beschreiben. Dabei kommt er zu einer Erkenntnis.

Ein Mitbruder erzählte vor wenigen Tagen folgendes Erlebnis: Im Kindergarten wurde der Palmsonntag mit den Kindern spielerisch begangen. Jedes Kind hatte einen „Palmbusch“ bekommen. An der entsprechenden Stelle, als Jesus in Jerusalem einzog, wurden die Kinder aufgefordert die Büsche zu schwenken und Jesus mit „Hosianna“ zuzujubeln. Zwei Mädchen schwenkten, wie gewünscht die Büsche, aber sie fingen damit an, die Gegenstände ihrer Umgebung abzustauben und zu reinigen.

Kinder halten uns den Spiegel vor! Diese amüsante Geschichte zeigt mir, ohne das Tun der Kinder überbewerten zu wollen, was mit uns heute los ist! Routine ist angesagt! Selbst, wenn da einer auf einem Esel einreitet. Selbst, wenn da jemand kommt, um für mich zu sterben, damit ich leben kann, selbst dann lasse ich mich nicht aus meinen oft so ganz wichtigen Dingen herausreißen. Dann ist das vielleicht einen kurzen Blick wert, ob alles politisch korrekt abläuft, und dann – weiter im Text!

Markus Hampel, Pfarrer in Worbis. (Archivbild) Foto: Fabian Klaus

Das kann ich beobachten in meinem persönlichen Leben, in meinem Umfeld, in unserer Gesellschaft, auch in meiner Kirche. Was muss eigentlich noch passieren, damit ich aufwache, damit wir alle aufwachen? Was soll dieser Gott denn noch anstellen, damit wir manches tun in Frage stellen? Wir erleben es doch gerade an allen Ecken und Enden, dass das, worauf wir uns vielleicht jahrelang verlassen haben, plötzlich den Bach runter geht, nicht mehr gilt! Mit dem Palmsonntag beginnt für uns Christen die Heilige Woche. Wir begleiten Jesus durch Leiden und Tod, bis hin zur Auferstehung am Ostermorgen. Es gilt mit ganzen Herzen dabei zu sein und nicht nur routiniert den Osterschmuck aufzuhängen. Es gilt das Einschneidende und Lebenswendende zu erkennen und für das eigene Leben anzunehmen, dazu ja zu sagen.

Ich wünsche uns allen eine gesegnete Karwoche und eine frohe Erwartung des Osterfestes!