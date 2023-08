Eine Eichsfelder Firma öffnet ihre Türen

Haynrode. Tag der offenen Tür bei einer Eichsfelder Firma geplant. Zum Tag gehört auch ein Sommerfest für die Belegschaft und ehemalige pensionierte Kollegen.

Sein diesjähriges Sommerfest für die Belegschaft will die Firma Gestamp Griwe in Haynrode mit einem Tag der offenen Tür verbinden. Ab 10 Uhr sind am Samstag, 26. August, Gäste am Werkseingang „Zur Hoppensee“ willkommen.

Die Firma will sich vorstellen. Es sind Rundgänge, Einblicke in die Fertigungstechnologien und Informationsstände geplant, heißt es aus Haynrode. Die Firma ist nach eigenen Angaben einer der größten Arbeitgeber im Eichsfeld und möchte gern ihre Entwicklung als Automobilzulieferer vorstellen. Bis 13 Uhr haben Besucher die Gelegenheit, sich umzusehen. Auch freut man sich auf junge Leute, die auf die Firma neugierig sind.

Für die Belegschaft und deren Familien startet dann das große Sommerfest der Firma auf dem Sportplatz in Haynrode. Bis 20 Uhr soll es turbulent, aber auch gemütlich zugehen.

Es gebe tolle Überraschungen für Groß und Klein, heißt es aus dem Eichsfelddorf. Natürlich gebe es Kaffee und einen Kuchenbasar, verbunden mit einer Spendenaktion, Grillspezialitäten sowie kalte Getränke und Eis. Gerngesehen seien an diesem Tag auch ehemalige Kollegen, die schon im Ruhestand sind, mit ihren Familien.