Eine Eichsfelderin wird Opfer einer Unfallflucht im Landkreis Göttingen

Die Eichsfelder Polizei wurde am Montag zu einem Einbruch in einem Baumarkt gerufen.

Bereits am 14. Februar kam es in Duderstadt zu einer Unfallflucht, bei der eine Ford-Fahrein aus dem Landkreis Eichsfeld das Opfer wurde. Die Polizei informiert am Montag auch über einen Einbruch in einen Baumarkt und einen gescheiterten Betrugsversuch.

Betrug über das Handy scheitert

Gescheitert ist am Sonntag der Betrug über den Nachrichtendienst Whatsapp. Eine 59-Jährige aus Eschwege hat um 13.44 Uhr eine Nachricht von einer Person erhalten, die sich als ihre Tochter ausgab. Darin hieß es, dass das Handy kaputt sein, dass es eine neue Telefonnummer gibt und zwei offene Rechnungen bezahlt werden müssten. Während des Chats seien Kontodaten übermittelt worden, über die das Geld überwiesen werden sollte. So gingen rund 4000 Euro nach Litauen, erklärte die Polizei. Der Frau kamen jedoch Zweifel, so dass sie die Aufträge stornierte.



Einbrecher im Baustoffmarkt

Mitarbeiter eines Baustoffmarktes in Dingelstädt haben am Montagmorgen einen Einbruch in ihre Büroräume festgestellt. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei-Inspektion Eichsfeld hervor. Einbrecher hatten dem Markt am Wochenende einen unerwünschten Besuch abgestattet. Dabei beschädigten die Täter unter anderem ein Fenster und verursachten Schäden im dreistelligen Bereich. Gestohlen wurde nach ersten Angaben nichts. Beamt haben am Tatort Spuren gesichert und erste Ermittlungen eingeleitet werden.



Unbekannter Wagen kollidiert mit Ford

Ein Ford-Fahrerin aus dem Landkreis Eichsfeld ist in Duderstadt Opfer einer Unfallflucht geworden: Sie war am 14. Februar gegen 12.10 Uhr auf dem Hindenburgring unterwegs, als ein dunkler Pkw von rechts aus einer Ausfahrt kam und mit dem Ford kollidierte. Zwar sei der Fahrer ausgestiegen, habe dann aber die Fahrt fortgesetzt, ohne Personalien zu hinterlassen. Auf der Straße zwischen Duderstadt und Ecklingerode habe die Frau dann wegen eines platten Reifens anhalten müssen, erklärte die Polizei. Dabei habe sie weitere Unfallschäden gefunden, die sich auf rund 6000 Euro summieren. Hinweise unter Tel.: 05527/98010.



Diebe stehlen Plastik vom Grabstein

Diebe haben in Bad Sooden den Friedhof Unter der Hardt heimgesucht. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Demnach wurde zwischen dem 9. und 23. Februar die Figur eines Eisvogels von einem Grabstein gestohlen. Die etwa zehn Zentimeter hohe Plastik aus Metall sei fachmännisch vom Grabstein losgelöst worden. Schaden: rund 120 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 05652/927943.