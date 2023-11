Eine Entscheidung für die Ewigkeit kann auch im Eichsfeld fallen

Johannes Möller aus Heiligenstadt erzählt eine Geschichte zum Ewigkeitssonntag und stellt die Idee eines Punktesystems bei Petrus vor.

Als ein Mensch starb, erschien er bei Petrus an der Himmelstür. Er grüßte kurz und ging auf die Tür zu, aber Petrus stellte sich dazwischen: „Nun mal langsam, so schnell geht das nicht!“ – „Was ist denn? Stimmt was nicht, kann ich hier etwa nicht rein?“ Petrus: „Das woll’n wir mal sehen.“ ¬

„Gibt es hier denn besondere Bedingungen? Ich bin ein anständiger Mensch gewesen!“ Petrus: „Hat dir keiner gesagt, wie man hier hereinkommt? Bist du denn keinem Menschen begegnet, der Jesus Christus nachfolgt, oder hat dir das kein Pfarrer gesagt?“ – „Ich kenne viele nette Menschen, auch einen netten Pfarrer. Aber vom Sterben und vom Himmel haben wir nie gesprochen.“

Pfarrer Johannes Möller steht der Gemeinde St. Martin in Heiligenstadt vor. Foto: Eckhard Jüngel / Archiv

Petrus: „Wenn dir das bisher keiner gesagt hat, dann sage ich es dir: Hier muss man 4000 Punkte haben.“ – ,,4000 Punkte? Wie ist das gemeint? Davon weiß ich ja gar nichts!“ – Petrus: „Was hast du denn vorzuweisen? Zähl mal auf!“ – „Also, ich war ziemlich oft in der Kirche.“ – Petrus: „Ein Punkt.“ – „Als mein Partner schwer krank war, habe ich ihn Tag und Nacht gepflegt“ – „Ein Punkt.“ – „Ich hab’ viel für Hilfsaktionen gespendet“ – „Auch ein Punkt.“

Als dem Mensch nichts mehr einfiel, sagte Petrus: „Ich kann ja mal das dicke Buch holen, in dem wir alles mitgeschrieben haben. Für dich ist da auch eine Seite. Aber eines sage ich dir gleich, für jeden gibt es da zwei Spalten: eine für die Pluspunkte und eine für die Minuspunkte.“ Da wurden ihm die Knie weich und er sagte kleinlaut: „Wer kann dann hier überhaupt hereinkommen?“ Petrus: „Das hat unsern Vater auch bewegt, deshalb hat er mit seinem Sohn überlegt, was zu tun wäre. Von den 4000 Punkten ist er aber nicht abgegangen. Da ging sein Sohn auf die Erde. Er hält nun jedem seine Hände hin und bietet ihm an: ,Gib mir deine Minuspunkte. Ich nehme sie mit ans Kreuz. Da habe ich dafür gebüßt’. Wer nun zum Kreuz kommt und sich Jesus ausliefert, der bekommt 4000 Pluspunkte auf einmal geschenkt und wenn er hierher an die Himmelstür kommt und Jesus Christus im Herzen hat und sich zu ihm bekennt, steht ihm die Tür weit offen. Ach ja, eins muss ich noch ergänzen: Das kann man leider nur auf Erden klären.“

Deshalb bleiben Sie nicht bei Totensonntag stehen, sondern setzen Sie auf die Ewigkeit. Mit Jesus Christus kann dieser Sonntag Ihr ganzes Leben verändern Und dies ist länger als das, was wir vor Augen haben! Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und eine gute Entscheidung.

Johannes Möller ist Pfarrer der evangelischen Martinsgemeinde in Heiligenstadt.