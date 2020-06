Die Politiker Norbert Sondermann (links) und Claudius Hille gestalten am Samstag, 6. Juni, eine grüne Stunde in Heiligenstadt.

Heiligenstadt. Grüne in Heiligenstadt starten nach Corona-Zwangspause wieder mit Bürgergesprächen.

Eine grüne Stunde im Eichsfeld

Die Eichsfeldgrünen laden für Samstag, 6. Juni, wieder zu einer grünen Stunde ein. Interessierte Bürgerinnen und Bürgern haben dann die Möglichkeit, mit den gewählten grünen Lokalpolitikern ins Gespräch zu kommen. „Nach einer wochenlangen Zwangspause wollen wir jetzt wieder vorsichtig starten“, erklären der Heiligenstädter Stadtrat Claudius Hille und das Kreistagsmitglied Norbert Sondermann. Beide Politiker werden am kommenden Samstag von 16 bis 17 Uhr im grünen Europabüro in der Wilhelmstraße 99 in Heilbad Heiligenstadt sein.

Voraussetzung für eine Begegnung ist allerdings eine vorherige Anmeldung per E-Mail an info@eichsfeldgruene.de oder telefonisch: 0176/56 58 99 44.