Eine Reise in die Welt der Bücher für Eichsfelder Kinder

Eichsfeld. Eine besondere Aktion in Heiligenstadt und Leinefelde trifft bei Schulen in diesen Tagen auf große Resonanz. Dabei bekommen die Grundschüler erklärt, was Bücher mit Rosen und dem weit entfernten Spanien zu tun haben.

Seit etwa zwei Wochen tauchen Eichsfelder Kinder verstärkt in die Welt der Bücher ab. Der Unesco-Welttag des Buches gibt jährlich den Startschuss für besondere Wochen des Lesens. Vor allem Grundschulen nutzen in diesen Tagen ein Angebot, bei dem die Eichsfelder Bücherstube und die Buchwelt Leinefelde dabei sind.

„Die Kinder können bei uns an fünf Stationen ein Rätsel lösen“, erklärt Manuela Thüne von der Eichsfelder Bücherstube. Alle richtigen Antworten kommen in eine große Lostrommel. „Der Hauptgewinn ist eine Fahrt in den Freizeitpark Rust“, ist Manuela Thüne selbst ein bisschen neidisch. Aber es gibt auch eine Menge Bücher zu gewinnen.

Das ist nicht alles. „Wir erzählen den Kindern, die da ganz gespannt und mucksmäuschenstill zuhören, was es mit dem Welttag des Buches auf sich hat“, erzählt Manuela Thüne. „Begangen wird er ja seit 1995 am 23. April.“ Das hängt mit einem Heiligen und einem fernen Land zusammen. In Katalonien im heutigen Spanien ist es eine Tradition, am Tag des heiligen Georg Rosen und Bücher zu verschenken. Auch fallen wichtige Daten (Geburts- und Todestag) großer Namen der Weltliteratur auf diesen Tag: William Shakespeare, Miguel Cervantes und des isländischen Literaturnobelpreisträgers Halldor Laxness.

Jedes Jahr erscheint beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels und der Stiftung Lesen ein Bändchen mit dem Titel „Ich schenk Dir eine Geschichte“. „Die Bücher stellen wir zur Verfügung, für die Kinder sind sie kostenlos.“ Und in den nächsten Tagen werden noch weitere Schulklassen in die Welt der Bücher eintauchen.