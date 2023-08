Eine Schau in Heiligenstadt mit nicht reproduzierbaren Unikaten

Heiligenstadt. Noch bis zum 10. September zeigt das Eichsfeldmuseum Werke eines besonderen regionalen Künstlers. Aber auch die Ausstellungsstücke selbst verzeichnen eine Besonderheit.

Das Eichsfeldmuseum zeigt aktuell noch bis zum 10. September in einer neuen Sonderausstellung Mehrfarb-Linoldrucke und Malerei des Wülfingeroder Künstlers Helmut Schollmeyer. Die Schau stellt über 40 Werke von Helmut Schollmeyer aus, die diverse Motive von Landschaften über Porträts und Stadtansichten bis zu surrealen Bilder zeigen. „Die Linoldrucke werden durch die immer neue Kombination der Farben und die Veränderung der Vorlage zwischen den Drucken zu nicht reproduzierbaren Unikaten“, erklärt Museumschef Gideon Haut. Die Arbeiten können bei Gefallen auch erworben werden.

Selbst die Plakate zur Ausstellung gibt es in mehreren Farben, wie dieses rote. Foto: Helmut Schollmeyer / Eichsfeldmuseum

Schollmeyer, 1950 in Dingelstädt geboren, studierte Kunst und Russisch auf Lehramt in Erfurt und war als Lehrer an der POS Sollstedt, als Kunsterziehungspädagoge am Schillergymnasium in Bleicherode und als Fachberater für Gymnasien tätig. „Sein künstlerischer Werdegang fußt einerseits auf zahlreichen künstlerischen Seminaren, anderseits auf der autodidaktischen Beschäftigung mit Malerei, Grafik, Holz- und Linolschnitt sowie Tiefdruck“, weiß Haut. Die Werke des Mitglieds des Eichsfelder Kunstvereins waren bereits in zahlreichen Ausstellungen zu sehen.