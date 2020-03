Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eine Tradition, die schon 100 Jahre Bestand hat

Wenn bunt verkleidete und gut gelaunte Menschen im Frühsommer durch Birkungen ziehen, dann steht im Ort die Kirmes an. Jedes Jahr gehört der Festumzug mit aufwendig gestalteten Motivwagen dazu. So war es schon in den 1920er-Jahren. Das beweist zumindest das Foto eines auf Rollen fahrenden Schlittens, umringt von vielen fröhlichen Gestalten. Solche historischen Schwarz-Weiß-Fotos vom Festumzug in verschiedenen Epochen gibt es viele. Dieses Jahr steht für die Birkunger ein ganz besonderes Jubiläum an. Sie feiern 100 Jahre Kirmes im Ort.

„Die Birkunger haben im 19. Jahrhundert über lange Jahre einen zähen Kampf geführt mit den weltlichen und kirchlichen Behörden, die beiden Kirmestage – Patronat und Kirchweihe – in einem gemeinsamen Fest zu feiern, und haben sich schließlich durchgesetzt“, weiß der Ehrenvorsitzende Rolf Stadermann aus alten Aufzeichnungen zu berichten. Und weiter: „Die endgültige schriftliche Festlegung hat der Paderborner Weihbischof Augustin Gockel vorgenommen, als er am 30. Juni 1893 das neue Birkunger Gotteshaus einweihte und dabei in das Taufbuch der Pfarrei schrieb: ‘Als Jahrestag der Kirchweihe wird der Montag nach dem Fest des hl. Johannes des Täufers festgelegt.’ Dieses Fest fällt auf den 24. Juni.“ Seither haben die Birkunger diese Tradition nicht wieder aufgegeben. „Sie hat Zeiten und Systeme überdauert, weil es immer wieder engagierte Männer und Frauen gab, die die Kirmesfeier zu ihrer Herzenssache gemacht haben“, sagt Bürgermeister Michael Apel (CDU). Die Jubiläumsvorbereitungen laufen auf Hochtouren, das sechsköpfige Festkomitee hat ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Die Feierlichkeiten erstrecken sich im Juni über zwei Wochenenden und eine ganze Festwoche. Freuen dürfen sich die Birkunger und ihre Gäste neben Kirmestanzparty und den musikalischen Frühschoppen zum Beispiel auf ein Fußballturnier der Vereine, einen Spieleabend, einen Familiensonntag und natürlich einen großen Jubiläumsfestumzug.