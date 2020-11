So richtig ist mir noch gar nicht nach Advent und Weihnachtszeit. Das nun schon der erste Advent vor der Tür steht, ist komisch. Irgendwie hat dieses besondere Jahr alles durcheinandergebracht. Und ich habe das Gefühl, dass alles viel schnelllebiger geworden ist, trotz aller Einschränkungen. Andere mögen vielleicht das Gefühl haben, dass die Zeit zäh fließt, vor allem, weil man nicht weiß, wie es weitergeht.

Gemütliche Weihnachtsfeiern mit den Kollegen, ein gemütlicher Abend mit Freunden in der Stammkneipe, ein gemeinsamer Glühwein beim Duft von gebrannten Mandeln – auf all das müssen wir in diesem Jahr verzichten. Es ist komisch. All diese Dinge haben auch dazu beigetragen, sich auf das Weihnachtsfest einzustimmen. In den Städten und Dörfern werden die Weihnachtsbäume gesetzt, Lichterketten gespannt, Häuser glitzern schon. Sind liebevoll geschmückt.

Advent bedeutet Ankunft, sich vorbereiten auf die Geburt Jesu. Lassen wir uns doch auf diese besondere Zeit in einem besonderen Jahr ein. Auf eine Rückbesinnung auf das, was wirklich wichtig ist, die Familie, Ruhe und vor allem Gesundheit. Suchen wir doch Geschenke in Ruhe und mit Bedacht im örtlichen Handel aus, führen ein Telefonat mehr mit den Freunden und Anverwandten, einfach mit der Frage „Wie geht es Dir?“