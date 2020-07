Mit einem Blumengesteck, an dem eine Schleife mit der Aufschrift „Unvergessen - Deine Freunde vom SC Leinefelde" befestigt ist, erinnern die Freunde an ihre Verbundenheit zu Oleg Meiling.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einen Freund nicht vergessen

Jedes Jahr im Juli besuchen Leinefelder Fußballer und Freunde das Grab von Oleg Meiling in Erkrath (Nordrhein-Westfalen). Meiling lernte beim SC Leinefelde das Fußballspielen und spielte dort in der ersten Männermannschaft in der Thüringenliga. Am 23. Juni 2009, kurz vor seinem 22. Geburtstag,

Mit einem Blumengesteck und einer Schleife „Unvergessen - Deine Freunde vom SC Leinefelde“ erinnern Leinefelder Fußballfreunde an ihre Verbundenheit zu Oleg Meiling. Foto: Sebastian Stang

kam er bei einem Bundeswehreinsatz in Afghanistan ums Leben. Seither reisen seine Freunde und ehemalige Mannschaftskameraden nach Erkrath. Mit einem Blumengesteck, an dem eine Schleife mit der Aufschrift „Unvergessen – Deine Freunde vom SC Leinefelde" befestigt ist, erinnern sie an ihre Verbundenheit. Am vergangenen Sonntag hätte Meiling seinen 33. Geburtstag gefeiert.