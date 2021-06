Eingeschlossener Ladendieb randaliert in Lebensmittelmarkt in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Erst gab er sein Diebesgut freiwillig heraus, dann griff er auf einmal einen Mitarbeiter an.

Einen Schaden von ca. 700 Euro richtete ein polizeibekannter, 32-jähriger Mann am Mittwochabend in einem Lebensmittelmarkt in der Oststraße in Heiligenstadt an. Der Mann war laut Polizei beim Diebstahl von Zigaretten erwischt worden. Darauf angesprochen, gab er die zwei Schachteln zunächst freiwillig heraus.

Dann drehte er plötzlich durch und griff einen Mitarbeiter an. Daraufhin wurden die Türen des Vorraums abgeschlossen und die Polizei verständigt. Bis zum Eintreffen der Polizisten randalierte der 32-Jährige im Vorraum und demolierte neben der Eingangstür auch einen Werbeaufsteller.

Gegen den Mann erstatteten die Beamten Anzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

