Einige Ämter im Eichsfeld bleiben einen Tag geschlossen

Eichsfeld. Wer im Eichsfeld den Brückentag am Freitag für einen Amtsweg nutzen will, hat teils schlechte Karten. In einer Stadt im Eichsfeld allerdings bleibt alles wie gewohnt.

Wer ein Anliegen an das Eichsfelder Landratsamt hat und den kommenden Freitag dazu nutzen will, der wird vor verschlossenen Türen stehen. Aus organisatorischen Gründen bleibe die Kreisverwaltung am Freitag, 19. Mai,für jeglichen Geschäftsverkehr geschlossen, heißt es in einer Mitteilung. Die Rettungsleitstelle und die Bereitschaftsdienste seien von der Schließung allerdings nicht betroffen.

Ebenso aus organisatorischen Gründen bleibt die Stadtverwaltung von Leinefelde-Worbis an diesem Freitag für den Besucherverkehr komplett geschlossen. Ab Montag seien alle Ämter wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar, heißt es. In Heiligenstadt wird das Bürgerbüro am Marktplatz an diesem Freitag dagegen wie gewohnt von 8 bis 17 Uhr geöffnet.