Einige Apotheken im Eichsfeld schließen wieder ihre Türen

Die Schwanen-Apotheke in Heiligenstadt beteiligt sich an der Aktion.

Heiligenstadt. Apotheker im Eichsfeld wollen unter anderem auf Lieferengpässe bei Medikamenten aufmerksam machen. Sie beteiligen sich am Protest.

Zuletzt blieben die Türen der Apotheken am 14. Juni geschlossen. Damals rief der Deutsche Apothekerverband zum bundesweiten Streik auf. „86 Prozent der Apotheken in Deutschland blieben zu, Zehntausende gingen auf die Straßen, nicht nur um auf ihre Belange, sondern auch auf die gefährdete flächendeckende Arzneimittelversorgung aufmerksam zu machen“, sagt Anika Lerch, Sprecherin der Heiligenstädter Schwanen-Apotheke.

Jetzt folge der nächste Schritt. Am Mittwoch, 27. September, werde der Deutsche Apothekertag in Düsseldorf eröffnet und Gesundheitsminister Karl Lauterbach während des Tages per Videokonferenz live zugeschaltet. „Damit die Apothekenteams in Heiligenstadt und Uder dieser Diskussionsrunde folgen können, bleiben die Apotheken am 27. September ab 13 Uhr geschlossen“, so Lerch. Selbstverständlich würden die Notdienst-Apotheken die Versorgung von Notfällen sichern.

Aufmerksam machen auf Arzneimittelkrise

Apothekerinnen Martina Kaufhold (Uder), Karin Arand sowie Apotheker Markus Rosenthal (beide Heiligenstadt) beschlossen, wieder gemeinsam am Protest teilzunehmen. „Wir beteiligen uns auf jeden Fall am Streik. Schon als Signal des Zusammenhalts. Wir wollen ein Zeichen setzen. Und das gemeinsam“, so die Apotheker.

Lieferengpässe bei Medikamenten würden gerade im Hinblick auf die zu erwartende Grippewelle im Herbst große Sorgen bereiten. Eine optimale Versorgung der Kunden sei so nicht möglich. Durch die Schließung der Apotheken wolle man auf die Arzneimittelkrise aufmerksam machen. Man hoffe am Mittwoch auf ehrliche Antworten und positive Signale und keine weiteren Hiobsbotschaften, heißt es.