Einwohnerzahl von Leinefelde-Worbis ist angewachsen

Leinefelde-Worbis. 114 Menschen mehr als im Jahr 2021 lebten bei der statistischen Erhebung zum 31. Dezember 2022 in der Stadt Leinefelde-Worbis. Das sind die aktuellen Zahlen.

Zum 31. Dezember 2022 waren laut Stadtverwaltung 20.372 Personen gemeldet. 1064 Menschen zogen im Jahr 2022 in das Stadtgebiet. Dem gegenüber stehen 833 Wegzüge. Leinefelde ist mit 8529 Einwohnern der größte Ortsteil. Den größten Zuwachs verzeichnete im vergangenen Jahr mit 109 Menschen der Ortsteil Worbis. Hier lebten 4770 Menschen. Kaltohmfeld ist mit 164 Einwohnern der kleinste Ortsteil. 1309 Einwohner leben in Birkungen, in Hundeshagen 1140, in Beuren 1234, in Breitenbach 939, in Kallmerode 618, in Wintzingerode 695, in Breitenholz 531 und in Kirchohmfeld 380.