Eisenbahnkenner und Historiker aus Nordhausen kommt ins Eichsfeld

Der Historiker Paul Lauerwald aus Nordhausen gastiert in Kalteneber.

Eichsfeld. Der Historiker und Eisenbahnkenner Paul Lauerwald aus Nordhausen kommt ins Eichsfeld. Im Güterschuppen in Kalteneber dreht sich alles um eine ehemalige Bahnstrecke.

Von der Anfang des vorigen Jahrhunderts gebauten Eisenbahnnebenstrecke Heiligenstadt – Schwebda ist der Ostbahnhof in Heiligenstadt noch erhalten. Hier kümmert sich der Heiligenstädter Eisenbahnverein um die Erhaltung. In Fürstenhagen macht die Bahnstrecke eine Spitzkehre. Der Wasserturm des ehemaligen Bahnhofs wird vom Naturparkzentrum „Eichsfeld – Hainich – Werratal“ genutzt. Der Kenner der Eisenbahngeschichte, Paul Lauerwald aus Nordhausen, spricht am Donnerstag, 6. Juli, ab 19 Uhr im ehemaligen Güterschuppen des Bahnhofs Kalteneber zu der Nebenstrecke.

Anmeldung unter Telefon: 03605/546151 oder per E-Mail: urania@urania-eichsfeld.de.