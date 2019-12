Der Auftritt der „12 Tenöre" auf ihrer Jubiläumstournee im Eichsfelder Kulturhaus begeisterte das Publikum. Am Ende gab es den Appell an alle Gäste, sich für die Deutsche Kinderhospiz- und Familienstiftung einzusetzen.

Elf Weihnachtsmänner und ein heiratswilliger Tenor in Heiligenstadt

„Mein liebes Publikum, Sie sehen hier hinter mir auf der Bühne elf Weihnachtsmänner“, scherzte Heldentenor Alexander Herzog bei seiner Anmoderation zur Show der „12 Tenöre“ am Mittwoch auf der Bühne des voll besetzten Eichsfelder Kulturhauses in Heiligenstadt. Weit gefehlt, es waren keine Weihnachtsmänner, sondern elf junge attraktive Männer, die „heiß“ darauf waren, das Eichsfelder Publikum auf höchstem musikalischen Niveau zu unterhalten.

Seit zwölf Jahren tourt die Show auf internationalem Parkett und hat auf der Jubiläumstournee selbstverständlich auch in Heiligenstadt wieder Station gemacht. Viele Zuschauer kommen immer wieder gern und freuen sich schon darauf, die zwölf internationalen Top-Sänger wieder zu erleben. Das zeigten die Gäste auch durch Pfeifen, Jubeln und Klatschen vom ersten Ton an.

„12 Tenöre“ lassen in Heiligenstadt keine musikalischen Wünsche offen

Mit einer Show der Extraklasse und neuen Songs feierten die „12 Tenöre“ mit dem Publikum ihr Jubiläum. Es war eine Feier, die musikalisch keine Wünsche offen ließ. Aufwändige Arrangements von den bekanntesten klassischen Arien und Operetten aller Zeiten, Balladen, die zu Welthits wurden und Rock- und Pophymnen die Geschichte schrieben – bis hin zu Schlagern und Evergreens trafen sie mit ihrer stimmlichen und persönlichen Vielfalt jeden Musikgeschmack.

Dabei musste man ständig die Gefühle wechseln zwischen Feuerwerk und Candlelightmusik. Medleys von Musik der Beatles, Queen, Michael Jackson heizten die Stimmung auf, und Songs wie das „Cohen-Halleluja“ und „Sounds of Silence“ rührten die Gefühle an. Zwölf internationale Top-Sänger mit zwölf einzigartigen Stimmen, begleitet von einer hochkarätigen Band boten nicht nur ein eindrucksvolles Klangerlebnis und eine unterhaltsame Show, sie tanzten, bewegten sich gekonnt und präsentierten sogar Artistik.

Alexander Herzog ist Liebling des Publikums

Alexander Herzog moderierte zwischendurch und lief mit seiner Figur, die sich deutlich von der der anderen elf Herren abhob, tänzerisch zur Höchstform auf. Die Gäste staunten über seine Beweglichkeit. Er kreiste, hüpfte, tanzte und gab alles. Seine witzige, unterhaltsame Art gefiel dem Publikum. Wenn er mit seiner hellen Heldentenorstimme sang, wurde alles an ihm zu einem einzigen Resonanzkörper. Er war der Liebling des Publikums.

Ich war ein bisschen verwundert, warum so ein toller Kerl es nötig hat, über das Fernsehen seine Traumfrau zu suchen, denn einige kennen ihn aus der Doku-Soap, die Single-Männer bei der Suche nach ihrer Traumfrau im Ausland begleitet und unterstützt, vom Privatsender RTL 2 „Traumfrau gesucht“. Wenn er natürlich so wie jetzt an sechs Abenden der Woche noch bis Mai auf Tour ist, ist es vielleicht auf solch einem Wege hilfreich, eine Frau fürs Leben zu finden.

Bombastische Stimmung im voll besetzten Haus

Am Hüftschwung liegt es jedenfalls nicht. Für die Frauen im Saal war der Anblick der zwölf schönen Männer eine Augenweide. Mit ihrem verführerischen Augenzwinkern, ihren sexy Bewegungen und ihrem Charme ließen sie die Herzen der Frauen jeden Alters höherschlagen. Die Stimmung war bombastisch. Es wurde mitgesungen, geklatscht, geschunkelt (als teambildende Maßnahme) und sogar in den Reihen ekstatisch getanzt.

Am Ende des ersten Teils der Show raunte mir eine ältere Dame zu: „Phantastisch, die bringen den Saal zum Kochen.“ In der Pause hatte ich die Gelegenheit, an der „Meet-and-Greet-Tour“ hinter der Bühne teilzunehmen. Meet and Greet bezeichnet arrangierte Treffen mit den Künstlern, welche dabei Gelegenheit für ein kurzes persönliches Gespräch bietet.

Warmes Willkommen hinter der Bühne

Hinter der Bühne angekommen, wurden wir von allen Künstlern in Empfang genommen. Es war ein warmes, freundliches Willkommen. Niemand war genervt, erschöpft oder auf Pause bedacht. Man fühlte sich wie bei guten alten Freunden. In der engen Garderobe mit so viel Manpower und Schönheit auf engstem Raum – einfach aufregend.

Hier konnten wir alle Fragen an den Mann bringen. Geduldig erzählten sie, dass jeden Tag die gesamte Ausrüstung, das Bühnenequipment und die Technik neu auf- und abgebaut werden muss, dass sie im Durchschnitt an jedem Tag 200 Kilometer fahren und bis Weihnachten noch fünf Konzerte haben.

Tournee geht noch bis Mai 2020 weiter

Weihnachten ist frei, und danach geht die Tournee weiter bis zum 1. Mai 2020. Die Crew besteht aus 30 Personen, davon zwölf Tenöre, drei Bandmitglieder und Techniker. Unterwegs sind sie mit zwei großen Bussen und einem Lkw. Die Technikmitarbeiter schlafen im Bus. Auf meine Frage, ob es auch mal Streit gibt, wenn man so nah beieinander lebt, antwortete Alexander Herzog: „Klar gibt es auch mal Meinungsverschiedenheiten, aber das klären wir wie Männer.“ Ich fragte: „Haut ihr euch die Köpfe ein?“ Darauf lachten alle schallend. Natürlich nicht, alles wird verbal geregelt. Meine Anmerkung war auch nur als Scherz gemeint, denn die Jungs verstehen Spaß.

Eine Dame fragte, wer denn so sportlich und artistisch in der Show gewesen ist? Da zeigten alle auf Jamie Chidzey aus London. Er beherrscht Saltos, Flic Flac und andere artistische Kunststücke. Bescheiden berichtete er, dass er das Überspringen von Personen erst in diesem Sommer gelernt hat. Einen Teilnehmer der Meet-and-Greet-Tour interessierte, wer das Programm zusammenstellt. Die gesamte Show wird geleitet und produziert von zwei Frauen, die aus Thüringen stammen. Der Hauptsitz der Produktion ist in Erfurt.

Hauptsächlich Engländer im Team

„Alles Gute kommt aus Thüringen“, witzelte Alexander Herzog, der selbst aus Nürnberg stammt. Überhaupt besteht das gesamte Team fast nur aus Engländern. Eine Ausnahme machen lediglich Johannes Halbig aus dem Allgäu, Julian Dionne aus Italien und natürlich Alexander Herzog. Mich interessierte auch, ob es Ersatzmänner gibt. Ja, es gibt Ersatztenöre. Die werden aber nur angefordert, wenn jemand ausfällt.

Ein ganz großes Lob sprachen alle einhellig dem Eichsfelder Kulturhaus aus, das als einziges Haus – „Unikat in Deutschland“ – Teppichboden auf der Bühne hat. Für die Künstler ist es so sehr angenehm, sich zu bewegen, ohne Angst, wegzurutschen. Am Ende der Tour stellten sich alle für private Fotos in Positur. Zwölf Tenöre, die in ganz Europa und Asien ihr Publikum faszinieren, hier in der Garderobe des Eichsfelder Kulturhauses in Heiligenstadt natürlich, freundlich und liebenswürdig zu erleben, war ein großes Geschenk.

Appell zu sozialem Engagement

Auch im zweiten Teil der Show überzeugten die Tenöre gekonnt mit großen Stimmen, Charme, Esprit und tollen Melodien. Aber sie kamen auch mit einem Appell an alle Gäste, sich für die Deutsche Kinderhospiz- und Familienstiftung einzusetzen. Seit Jahren sind sie selbst Botschafter und werben in ihren Shows täglich für dieses wichtige Herzensanliegen. Musikalisch verdeutlichten sie ihre Position mit dem Lied „You raise me up“. Jeder ist aufgefordert, gerade in der Weihnachtszeit an Menschen zu denken, denen es nicht so gut geht wie uns.

Wer gern spenden möchte, oder vielleicht meint, als Heiratskandidat für Alexander Herzog infrage zu kommen, kann ihn auf der Plattform Instagram unter @alexanderherzogtenor finden.