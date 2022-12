Elvis trifft in Dingelstädt auf Weihnachten

Dingelstädt. Besonderer Abend im Dingelstädter Bürgerhaus ist in Vorbereitung.

Der Schauspieler Stefan Schael aus der thüringischen Rhön will am Freitag kommender Woche, 16. Dezember, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus „Franz Hunstock“ für vorweihnachtliche Stimmung sorgen: mit Gospels, Spirituals und Weihnachtsliedern. Aber nicht mit irgendwelchen. Das Publikum erhält anhand von Berichten und Anekdoten einen Einblick in das Leben des bekannten US-amerikanischen Sängers, Musikers und Schauspielers Elvis Presley. Auch für diese Veranstaltung sind der Dingelstädter Verein für Popular- und Kleinkunst und die Stadtbibliothek die Gastgeber.

Anmeldungen sind möglich in der Stadtbibliothek unter der Telefonnummer: 036075 / 6 21 92 oder per E-mail unter: bibliothek@dingelstaedt.de.