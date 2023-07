Endstation Mülltonne: Fahrer flüchtet nach Unfall in Beuren

Beuren. Ein Unbekannter ist in Beuren gegen eine Mülltonne gefahren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In der Turmstraße in Beuren ist am frühen Donnerstagmorgen gegen 2.15 Uhr ein Auto gegen eine Mülltonne gekracht und hat diese beschädigt. Der Polizei zufolge hatten Zeugen noch das Quietschen der Reifen gehört und das dunkle Auto aus Richtung Marktstraße kommend gesehen. Offensichtlich war der bislang unbekannte Fahrer zu schnell unterwegs, als er mit dem Auto in die Turmstraße abbog. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei entgegen unter Telefon: 03606/6510.