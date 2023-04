Entgeltordnung für Säle wird im Ortsteil von Leinefelde-Worbis vorgestellt

Kallmerode. Bei der Ratssitzung des Ortsteils Kallmerode der Stadt Leinefelde-Worbis geht es um die Entgelte und die Nutzung von Sälen und Dorfgemeinschaftshäusern. Zudem können die Bürger Fragen stellen.

Der Ortsteilrat von Kallmerode tagt am Mittwoch, 19. April, um 19 Uhr im Gemeindesaal. Nach den Mitteilungen des Ortsteilbürgermeisters und des Bürgermeisters der Stadt Leinefelde-Worbis soll über die Anpassung der Benutzungs- und Entgeltordnung für die Säle und Dorfgemeinschaftshäuser informiert werden. Am Ende der öffentlichen Sitzung können sich die Bürger mit Fragen an den Rat wenden.