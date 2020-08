Entscheidung gefallen: Sommerkino bleibt im Kurpark von Heiligenstadt

Heiligenstadt. Die Regenvariante in der Stadthalle kommt nicht zum Tragen. Am Wochenende kommen Kinofreunde im Kurpark von Heiligenstadt auf ihre Kosten.

In den vergangenen Tagen haben die Mitglieder des Jugendparlamentes und die Mitarbeiter des Hauptamtes der Stadtverwaltung Heiligenstadt immer wieder mit bangen Blicken gen Himmel geschaut. Die Regenwolken und der Sturm am Mittwoch machten Sorgen. Am Wochenende soll nämlich das zehnte Sommerkino in der Kreisstadt laufen, für das das Jugendparlament verantwortlich zeichnet.