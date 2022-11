Erfahrungen mit Meister Petz in Worbis

Worbis. Online-Reihe über Bären startet an diesem Freitag, 25. November 2022

Um das Thema „Braunbären in freier Wildbahn“ geht es in einer Online-Reihe des Kompetenzzentrums für Bären. Zu insgesamt drei Terminen berichten führende Experten über Fakten und Erlebnisse mit den Tieren. An den Events kann man bequem von Zuhause oder unterwegs teilnehmen.

Los geht es am 25. November mit Michaela Skuban von der staatlichen Naturschutzbehörde Slowakei. Am 8. Dezember folgt der renommierte Bärenspezialist Reno Sommerhalder mit seinen Einblicken in die Welt der Grizzlys und Schwarzbären in den Rocky Mountains. Den Abschluss der Reihe für dieses Jahr bildet Fachmann Peter Sürth, der am 15. Dezember über den praktischen Umgang referiert und zeigt, welche Bärenspuren es in der Natur zu erkennen gilt.

Die Vorträge starten jeweils 19 Uhr, dauern etwa eine Stunde und bieten im Anschluss eine Fragerunde mit den Referenten. Die Kosten liegen bei je zehn Euro pro Veranstaltung. Weitere Infos und Buchung: www.baer.de.