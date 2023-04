Eichsfelder Aquarianer im Erfahrungsaustausch

Göttingen. Der Aquaristische Arbeitskreis Leinetal lädt zu einer Börse nach Göttingen Grone ein. Das Angebot ist vielfältig.

Der Aquaristische Arbeitskreis Leinetal lädt erstmals nach Göttingen Grone zu einer Zierfischbörse ein. Hobbyzüchter und Aquarianer bieten am Sonntag, 23. April, von 11 bis 14 Uhr in der Mehrzweckhalle der Astrid-Lindgren-Schule in der Backhausstraße 14 ihre Nachzuchten an, heißt es in der Ankündigung. Es werden viele Fische, Garnelen, verschiedene Wasserpflanzen sowie Zubehör und Literatur angeboten. Zudem erfolge eine kaufunabhängige Beratung, heißt es weiter. Auch ein Erfahrungsaustausch mit Interessierten und Experten ist möglich.