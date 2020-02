Erinnerung an einen großen Humoristen in Dingelstädt

Vor 41 Jahren wollten Ewald Holbeins Westverwandte ihm eine besondere Geburtstagsüberraschung bereiten. Ein Neffe aus Köln stieg mit dem in Geschenkpapier eingepackten Präsent in den Zug Richtung DDR. „Geburtstagsgeschenk“ stand auf der Zollerklärung, die vor der Einreise mitsamt dem Päckchen bei der Kontrolle am Grenzübergang vorgezeigt werden musste.

Der Mann von der DDR-Zollbehörde hatte streng darauf zu achten, dass keine feindliche Westliteratur, gerichtet gegen den sozialistischen Staat, über die Grenze gelangte. Deshalb forderte er den Reisenden auf, das Geschenk auszupacken. Es war ein Buch. Der Kontrolleur begann erst zu blättern, dann zu lesen und schließlich zu schmunzeln. Nach eingehender Prüfung entschied er zu Gunsten des Geschenks und Geburtstagskindes und Onkel Ewald in Dingelstädt konnte mit „Das große Heinz-Erhardt-Buch“ erfreut werden. Vortragende sind bekannt bei Veranstaltungen des Heimatvereins Seitdem liebt er die urkomischen Auftritte, die Filme, die Gedichte und Geschichten des Kabarettisten und Komikers, des Schauspielers und Dichters. Das, was auch Heinz Erhardt (1909-1979) einst gelang, nämlich sein Publikum im vollen Saal zum Lachen, aber auch mitunter mit ernsten Gedichten zum Nachdenken zu bringen, gelang am Freitagabend Ewald Holbein und Annelie Günther im Saal des Bürgerhauses „Franz Huhnstock“. Beide Dingelstädter traten schon gemeinsam bei Veranstaltungen des Heimatvereins auf. Ewald Holbein war lange Jahre dessen Vorsitzender, Annelie Günther ist Deutsch- und Russischlehrerin im Ruhestand. Im vorigen Jahr hatte Jutta Drechsel, Leiterin der Stadtbibliothek, gefragt, ob sie für 2020 einen Heinz-Erhardt-Abend vorbereiten könnten. Sie konnten und sie formulierten den Titel „Ist das Leben nicht mehr heiter, hilft Dir Heinz Erhardt weiter“. Am Anfang stand das Bekenntnis des unvergessenen Künstlers: Manche Menschen würden dichten, um zu leben. Er würde leben, um zu dichten. Meisterhaft vermochte er mit der deutschen Sprache umzugehen, stellte fest, was ihm alle bestätigen werden, die schon mal aufgefordert waren, in der Öffentlichkeit zu sprechen: „Es ist leichter, den Mund zu halten als eine Rede.“ Und wer hat schon die Idee, auf eine Reise für zwei Personen als zweite Person den Hund mitzunehmen. Applaus von Schülern und von Senioren Das Publikum fühlte sich angesprochen von den Gedichten, Prosatexten, Heinz-Erhardt-Fotos, Episoden aus seiner Biographie, Illustrationen zu seinen Geschichten. Ja sogar seine Stimme war zu hören, denn immerhin konnte 1985 in der DDR eine Heinz-Erhardt-Langspielplatte (LP) aus dem VEB Deutsche Schallplatten erstanden werden. Für die Nachgeborenen: Eine LP ist ein Tonträger für den Plattenspieler. Kein Tier war ihm zu klein, zu gering für ein liebenswertes Gedicht: die Made, der Wurm, die Schnecke, die Biene, die Libelle, die Maus. Immer wieder erstaunlich ist die folgende Tatsache: Diesen Künstler lieben heute noch Angehörige mehrerer Generationen. Im Bürgersaal applaudierten Schüler ebenso begeistert wie Senioren. Schließlich galt es im Gedicht die Frage zu klären, warum die Zitronen sauer wurden, die doch anfangs süß wie Kandis waren. Wer am Freitag im Bürgerhaus war, kennt nun die Antwort.