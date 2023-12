Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung im Eichsfeld

Leinefelde Im Eichsfeld erlaubt sich ein bislang unbekannter Täter einen schlechten Scherz. Der Vorfall hat Folgen.

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einem Vorfall, der sich am Donnerstagabend in Leinefelde ereignete. Gegen 18.30 Uhr öffnete ein bislang unbekannter Täter die Tür zu einer Gaststätte am Bonifatiusplatz und warf einen Feuerwerkskörper in den Gastraum.

Ein 79-jähriger Besucher der Gaststätte erlitt hierdurch ein Knalltrauma, teilt die Polizei mit und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Geschehens. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Nummer 03606/6510 zu melden (Aktenzeichen: 0337868).