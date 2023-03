Dreiste Diebe schlagen erneut im Eichsfeld zu

Leinefelde. Wieder einmal hatten es Diebe auf Kunden in einem Lebensmittelgeschäft abgesehen. Diesmal wurde eine Frau im Aldi in Leinefelde bestohlen.

Einer 51-jährigen Frau wurde im Aldi in der Birkunger Straße am Mittwoch in Leinefelde bestohlen. Sie hatte den Verlust gegen 14.30 Uhr bemerkt.

Laut Polizeiangaben hatte sie ihr Portemonnaie in ihren Einkaufskorb gelegt. Ihr wurden dabei Bargeld, Ausweis, Führerschein und Krankenkassenkarte entwendet.

