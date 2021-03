Ersatzbushaltestellen wegen Bauarbeiten in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Änderungen für den Stadtbusverkehr. Umverlegung und Verschiebungen bis zum Herbst notwendig

Zwei Baustellen in Heiligenstadt machen eine Bushaltestellenverlegungen in den beiden Baustellenbereichen notwendig. So wird vom Montag bis einschließlich Donnerstag die Göttinger Straße teils gesperrt. Die Bushaltestellen „Schwarzer Adler“, „Kasseler Tor“ und „Göttinger Straße“ könnten somit in dieser Zeit nicht bedient werden, heißt es von der Eichsfeldwerketochter EW Bus. Es werde eine Ersatzhaltestelle in der Leinegasse sowie für die Linien 2 und 20 eine in der Bahnhofstraße auf Höhe der VR-Bank-Filiale eingerichtet, teilt EW Bus mit.

Ebenfalls ab Montag, 29. März, bis 8. September 2021 wird der Bereich Rathaus/Wilhelmstraße/Marktplatz voll gesperrt. Im Regionalverkehr werden alle Fahrgäste gebeten, als Ersatz für die Haltstellen „Marktplatz“ und „Krankenhaus“ die Haltestelle „Petristraße“ zu nutzen. Der Stadtbus-Haltepunkt „Rendezvous“ am Rathaus in der Wilhelmstraße wird etwa 20 Meter weiter in Richtung Krankenhaus verschoben. „Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt aber noch einmal zu informieren“, bittet die EW Bus.

Fragen beantworten die Mitarbeiter der Mobilitätszentrale gern unter Telefon: 03605/515253.