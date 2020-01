Ersatzneubau des Klinikums Reifenstein: Kurze Wege für eine effizientere Behandlung

Eigentlich sollte das Eichsfeld-Klinikum in Reifenstein nur saniert werden. Schnell wurde aber klar, dass man um Abriss und Ersatzneubau nicht herumkommen würde, gab es doch Mängel in Statik, Wärmedämmung und Brandschutz. Im März 2017 wurden erste Gespräche geführt, dann zurückgebaut, neu gebaut. Am Dienstag, drei Jahre später, stand Uwe Schotte, ärztlicher Direktor des Eichsfeld-Klinikums, in der neuen Liegendanfahrt, bereit, Gäste durch den Anbau zu führen, für den das Eichsfeld-Klinikum 7,3 Millionen Euro aus Eigenmitteln investiert hat.

OP und die Intensivstation sind nur wenige Meter entfernt

So schließt sich an die überdachte Liegendanfahrt ein Triage-, ein Eingriffs- und ein Schockraum an. Während in ersterem entschieden wird, wie dringend man die Patienten weiter behandelt, werden im zweiten erste operative Eingriffe im Notfall durchgeführt, in letzterem der Patient so lange versorgt, bis die ersten Notfallsymptome behandelt sind. Dann geht es weiter auf die Station. Im schlimmsten Fall befinden sich der OP und die Intensivstation nur wenige Meter entfernt auf gleicher Ebene. Kurze Wege für schnelle und effiziente Behandlung also.

Ebenso nur ein paar Meter entfernt steht das neue Röntgen-Gerät sowie ein moderner Computertomograph. Dort habe man das Glück, mit Wolf-Henning Dörner einen externen Radiologen zu haben, der mit dem Klinikum kooperiert, regelmäßig im Haus ist und den dank der digitalen Vernetzung aller Geräte und Standorte auch Befunde in seinem Praxis-Standort in Northeim erreichen.

Gleich nebenan entsteht in den kommenden Monaten ein Bereich, in den ambulante Operationen durchgeführt werden können. „Das stärkt das ambulante Spektrum unseres Krankenhauses und somit stellen wir uns auch den Anforderungen der Krankenkassen.“ Bei kleineren Eingriffen, zum Beispiel einem Katheterwechsel, muss der Patient also nicht auf die Station verlegt werden, kann im besten Fall nach dem Eingriff wieder nach Hause.

19 Zimmer mit 37 Betten sind zusätzlich entstanden

Alle Patientenzimmer sind mit einem Balkon ausgestattet, der den Blick auf den Park freigibt. Landrat Werner Henning, Aufsichtsratsvorsitzender Peter Trappe und sein Vorgänger Erwin Hunold (von links) genossen den Anblick. Foto: Johanna Braun

Wer länger bleiben muss, für den sind im Ersatzneubau zusätzlich 19 Zimmer mit insgesamt 37 Betten entstanden, ebenso Büroräume für die Mitarbeiter. Und auch die Krankenhauskapelle ist samt Mobiliar umgezogen – nur die alten Bänke sind Stühlen gewichen. Die Kapelle befindet sich nun nicht mehr rechts des Eingangs, sondern wanderte auf die andere Seite, hat jetzt einen direkten Zugang zum Park.

Auf den haben alle Patienten in den neuen Zimmern in den Obergeschossen auch einen guten Blick, dank bodentiefer Fenster und großem Balkon. Die Zimmer sind keinesfalls Privatversicherten vorbehalten, macht Uwe Schotte klar. „Es geht viel mehr danach, wer Ruhe braucht. Das ist doch ein besseres Kriterium als die Krankenversicherung.“

Aus einem der neuen Zimmer heraus schiebt er dann einen „neuen Mitarbeiter“, den er als „Kamerad“ vorstellt. Die digitalen Visitenwagen sind Computer auf Rollen und sollen dabei helfen, das Haus komplett auf digitale Akten umzustellen. So wird die Krankengeschichte der Patienten im Computer hinterlegt und niemand muss mehr Akten schleppen. Und für die Patienten hat diese Methode den Vorteil, dass alle Befunde an einem Ort sind, der Arzt, die Schwester, der Pfleger direkt auf sie zugreifen und sie auch vor Ort einpflegen kann. Das stelle auch mehr Nähe zu den Patienten her.

Visitenwagen seit einem halben Jahr auf Chirurgie im Einsatz

Seit einem halben Jahr wird mit den Visitenwagen schon auf der Chirurgie gearbeitet, nun ist die Urologie dran. Sind alle „Kinderkrankheiten“ ausgetrieben, wolle man die „Kameraden“ in den kommenden Monaten in den anderen Standorten und Bereichen des Klinikums einsetzen.

Im Rahmen der offiziellen Eröffnung ergriff neben Geschäftsführer Franz Klöckner und Generalplaner Thomas Georg auch Landrat Werner Henning (CDU) das Wort und untermauerte noch einmal seine Meinung zum oft diskutierten Zentralneubau. „Gerade in Ansehung des heute übergebenen Neubaus am hiesigen Klinikstandort kann ich der Geschäftsführung und der medizinischen Leitung nur empfehlen, sich in allen weiteren Aktivitäten auf eine nachhaltige Bewirtschaftung der jetzigen Klinikstandorte zu konzentrieren“, sagte er. „Ich begrüße die heutige Übergabe des fertiggestellten Krankenhausteils außerordentlich. Er kommt zur richtigen Zeit.“