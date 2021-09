Ershausen. Von 11 bis 19 Uhr darf am Wochenende noch kräftig geplanscht werden.

Das Freibad in Ershausen wird am Sonntag den letzten Tag in dieser Saison öffnen, teilt Schimberg-Bürgermeister Ronald Leonhardt (Freie Wähler) mit. Von 11 bis 19 Uhr dürfen Wasserratten dem Badespaß nachgehen. Knapp 8000 Gäste gab es dieses Jahr, damit sei man nicht unzufrieden, angesichts des durchwachsenen Sommers und Corona, sagt Schwimmmeister Benno Gremmer.