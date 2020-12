Ershausen. Wenig Kot und über 100 tote Jungtiere zeugen vom Rückgang der Großen Mausohrpopulation in Ershausen.

Bewaffnet mit Besen, Schaufel, Industriestaubsauger und großen Eimer rückten am Samstag vier Fledermausfreunde aus, um die Hinterlassenschaften des Jägers der Nacht zu beseitigen. Ziel von Reinhard Koch aus Stöckey, Robert Drangusch aus Brehme, Leo Hunhold aus Worbis und Ralf Peiler aus Breitenworbis war die Kirche in Ershausen. Nur eines von vielen Sommerquartieren, was die Eichsfelder Fledermausfreunde versuchen jährlich zu reinigen.