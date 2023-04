Erst das Grüne Band erkunden und dann auf Entdeckungsreise bei den Stockmachern im Werradorf gehen

Lindewerra. Die Stiftung Naturschutz Thüringen bietet den Eichsfeldern von April bis Oktober wieder kostenlose Wanderungen entlang des Grünen Bandes an. Jetzt gibt es eine Tour, die an der Werrabrücke in Lindewerra startet.

Auch in diesem Jahr bieten die Gebietsbetreuer der Stiftung Naturschutz Thüringen von April bis Oktober in verschiedenen Regionen entlang des Grünen Bandes kostenlose Wanderungen. Eine Grenzwanderung von Lindewerra zum Ludwigsteinblick gibt es am Freitag, 21. April, von 15 bis 18 Uhr. Treffpunkt ist am Parkplatz an der Werrabrücke in Lindewerra.

Mit Gerhard Propf können die Teilnehmer das Grüne Band von Lindewerra über die Lindenhütte bis zum Ludwigsteinblick erkunden. Dabei erfahren sie, wie das Leben im Grenzgebiet aussah, wandern auf dem ehemaligen Kolonnenweg an Streuobstwiesen vorbei und können am Ende das Stockmachermuseum besuchen. Anmeldungen über die Internetseite www.stiftung-naturschutz-thueringen.de.