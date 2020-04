Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erste Hilfe in gefährlichen Situationen

331 Erste-Hilfe-Kurse mit über 4200 Teilnehmern veranstaltete der Kreisverband Eichsfeld des Deutschen Roten Kreuzes im vergangenen Jahr und würde diese jetzt auch anbieten, doch die Corona-Pandemie lässt das nicht zu. Bis 30. Mai sind alle Kurse laut Vorstandsmitglied Florian Blacha abgesagt. Er und die 22 Lehrkräfte, darunter unter anderem 15 mit Rettungsdiensthintergrundwissen, die im gesamten Landkreis unterrichten, hoffen, dass sie bald wieder in Unternehmen, in Einrichtungen, Schulen und Kindergärten ihr Wissen zur weitergeben können. Doch jetzt heißt es auch für die schnellen Helfer, Geduld zeigen.

Firmen, die einen Kurs gebucht haben, sagt Florian Blacha, bräuchten auch keine Stornogebühren zu zahlen, wenn der jetzt verschoben werden muss. Erste-Hilfe-Lehrgänge, die in Firmen alle zwei Jahre stattfinden sollen, kämen derzeit aus dem Rhythmus. Daher seien auch die Handlungsspielräume vergrößert worden. Die Rot-Kreuz-Kurse und die Fortbildungen umfassen jeweils neun Unterrichtseinheiten. Bei Fragen, so Blacha, können sich Interessierte an den DRK-Kreisverband wenden: Tel. 036074/9640 oder per E-Mail info@drk-eichsfeld.de.